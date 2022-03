LINK Live Streaming MotoGP 2022 Qatar Live Trans 7, Ducati Start 1-2, Marquez 3, Quartararo ?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Race pembuka MotoGP bertajuk MotoGP Qatar 2022 hari ini, Minggu (6/3/2022) mulai Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan via Live Streaming Trans7 dan Siaran Langsung Trans7 maupun live streaming Usee TV.

Siaran Langsung MotoGP 2022, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP 2022 di Qatar adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Vision Plus dan via Siaran Langsung Trans 7.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2022 sudah dimulai sesi Free Practice di Jumat (4/3/2022) lalu dan akan berlangsung Race malam ini via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming UseeTV mulai jam 22.00 WIB.

Jadwal Live Streaming MotoGP Qatar 2022 via Siaran Langsung Trans 7 dan Link via Live Streaming TV Online Vision Plus ada diartikel ini.

Kejuaraan Dunia MotoGP 2022 dimulai malam ini di bawah lampu Sirkuit Internasional Lusail.

Enam pabrikan MotoGP menunjukkan potensi pemenang balapan, sementara pembalap seperti Marc Marquez (Tim Repsol Honda), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP)

Lalu Francesco Bagnaia (Tim Ducati Lenovo) dan Joan Mir (Tim Suzuki Ecstar) berharap mendapatkan gelar mereka dengan awal yang sempurna.

Maverick Viñales, pebalap Aprilia itu akan berharap untuk meraih kemenangan pertamanya untuk pabrik Noale di sirkuit tempat dia terakhir berdiri di tangga teratas.

Jorge Martin dan Enea Bastianini memastikan Ducati 1-2 di kualifikasi untuk balapan pembuka musim 2022, MotoGP Qatar, di Lusail.

Jack Miller memegang keunggulan dari Pol Espargaro dan Jorge Martin setelah putaran pertama.