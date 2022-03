Jadwal & Live Streaming German Open 2022 Hari Ini Tak Live RCTI & iNews TV, Ginting & Fajar/Rian

Jadwal German Open 2022 via Live Score, belum Siaran Langsung iNews TV & Live Streaming RCTI +. Fajar/Rian & Anthony Ginting main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal German Open 2022 hari ini Kamis (10/3/2022) diisi laga Babak 16 Besar di Westenergie Sporthalle, Mülheim an der Ruhr, Jerman. Laga ini bisa dipantau via Live Score dan belum tayang via Siaran Langsung iNews TV atau Live Streaming RCTI +. Fajar Rian dan Anthony Ginting main.

Total 5 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket perempatfinal Turnamen Badminton berkategori BWF World Tour Super 300 ini. Live Streaming German Open 2022 bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Sejumlah unggulan Merah Putih yang masih bertahan adalah: Jonatan Chistie, Anthony Ginting, juga ganda putra Fajar/Rian. Jadwal German Open 2022 lengkap dan link Live Score sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Siaran Langsung iNews TV dan Live Streaming RCTI + baru akan menayangkan turnamen badminton ini pada babak Semifinal.

Seperti fase sebelumnya, jadwal 16 besar German Open 2022 juga terbagi dalam 3 lapangan (court). Pertandingan pembuka court 1 mulai pukul 10.00 waktu setempat atau 16.00 WIB. Sementara lapangan 2 dibuka 5 menit setelahnya, disusul court 3 pada 10 menit kemudian.

Siaran langsung dan live streaming German Open 2022 baru bisa disaksikan via iNews dan RCTI+ mulai babak semifinal, atau Sabtu (12/3/2022) mendatang.

Sedang seluruh laga German Open 2022 hari ini atau babak 16 besar bisa dipantau lewat live score BWF Tournamentsoftware.

Perjuangan wakil Indonesia kali ini akan diawali oleh penampilan ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Duet peringkat 22 dunia itu akan menantang pasangan Jepang peringkat 17 dunia, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, pada urutan laga ke-6 di court 3.

Dari sisi peringkat BWF Rinov/Pitha memang tertinggal, akan tetapi mengacu hasil head to head (H2H) ganda Indonesia ini justru unggul 2-1 atas Yuki/Misaki.

Pertemuan paling akhir kedua pihak terjadi pada 32 besar Denmark Open 2021 lalu, saat itu Rinov/Pitha menang rubber game.