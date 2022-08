Keutamaan Shalat Sunnah Wudhu, Ustadz Abdul Somad Ceritakan Kisah Bilal Bin Rabah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penceramah Ustadz Abdul Somad menjelaskan keutamaan Shalat Sunnah Wudhu bagi kaum muslim yang rutin mengerjakannya.

Pendakwah yang akrab disapa UAS menceritakan kisah Bilan bin Rabah, sosok yang mulia selalu menyempatkan diri menunaikan shalat sunnah wudhu.

Ibadah yang dianjurkan melengkapi shalat fardhu ialah shalat-shalat sunnah.

Ada banyak shalat sunnah yang dianjurkan, termasuk shalat sunnah wudhu, yang mana dilaksanakan setelah berwudhu.

Ustadz Abdul Somad menjelaskan di padang mahsyar, nantinya semua umat dari seluruh nabi-nabi Allah SWT akan dikumpulkan. Ada umat Nabi Adam As, Nuh As, Musa As hingga Nabi Muhammad SAW.

"Cara membedakan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat nabi lainnya di akhirat nanti, yaitu wajahnya, tangannya, kakinya, kepalanya, dan telinganya bercahaya, cahaya bekas wudhu," terang Ustadz Abdul Somad dilansir Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Vidakwah Aswaja.

Ia mengimbau umat Islam senantiasa berwudhu, di waktu malam hari sebelum tidur alangkah baiknya berwudhu kemudian shalat dua rakaat yang disebut shalat sunnah wudhu.

Ada sosok mulia yang slop alas kakinya terdengar di surga oleh Rasulullah SAW, tak lain adalah Bilal bin Rabah.

Hampir tak pernah terlewat Bilal selalu menyempatkan shalat sunnah wudhu selepas mensucikan diri dari dari hadast kecil.

"Nabi Muhammad SAW memanggil Bilal dan berkata, 'Aku mendengar gesekan bunyi sendalmu di dalam surga, apa amalmu Bilal?' Bilal kemudian menjawab, 'Aku tidak pernah meninggalkan shalat sunnah dua rakaat selesai wudhu," jelas UAS mencontohkan percakapan Rasulullah SAW dengan Bilal bin Rabah.