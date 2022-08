Dalang Celine Evangelista Tak Bisa Bertemu Stefan William Terungkap, Bukan Marshel dan Ria Andrews

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah bercerai dengan aktor Stefan William, aktris cantik Celine Evangelista saat ini telah menjalin hubungan kedekatan bersama Marshel Widianto.

Namun, seiring hubungan dengan Marshel Widianto, Celine Evangelista tak bisa bertemu Stefan William lagi.

Lantas apa dalang yang jadi pemicu Celine Evangelista dan Stefan William tak bisa bertemu lagi?

Hal itu terungkap dalam kanal YouTube Thoriq Halilintar. Ternyata bukan karena Marshel, atau Ria Andrews, kekasih baru Stefan William.

Di mana dalam kanal YouTube itu, nampak Celine Evangelista hadir sebagai bintang tamu.

Thoriq Halilintar menanyakan perihal apakah anak Celine Evangelista.

"Kalau misalnya anak-anak kakak ini udah tahu belum kalau kakak sama daddy nya udah pisah, udah mulai ngerti belum?" tanya Thoriq Halilintar dikutip dari kanal YouTube miliknya, Kamis (11/8/2022).

Celine Evangelista memberikan penjelasannya.

"Kan mereka juga belum ngerti arti dari kata perceraian belum ngerti juga cuman mereka sudah tahu kalau we are not living together.

Mereka tahu ini rumah mommy, ini rumah daddy sampai sebatas itu," ucap Celine Evangelista.

