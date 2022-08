Satu Sumber Uang Angelina Sondakh Lenyap Imbas IG Dihack, Ibu Keanu Massaid Singgung Soal Keikhlasan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kembali ditimpa musibah saat berusaha mencari nafkah, artis Angelina Sondakh ungkap rasa ikhlas. Ini membuat Ibu Keanu Massaid tersebut dibanjiri doa.

Cobaan seolah tak hentinya menimpa keluarga besar janda mendiang Adjie Massaid itu.

Saat baru merintis kembali karirnya yang meredup akibat mendekam di penjara selama 10 tahun, Angie kembali dihadapkan pada kejadian pahit.

Pasalnya janda almarhum mendiang Adjie Massaid ini harus kehilangan satu sumber penghasilannya untuk membesarkan Keanu serta merawat kedua orangtuanya.

Belum lagi Angie memiliki tanggung jawab untuk membayar gaji sejumlah karyawan yang menggantungkan hidup padanya.

Mantan Putri Indonesia ini kehilangan salah satu pabrik uangnya lantaran akun instagram pribadinya yang sudah memiliki ratusan ribu pengikut yakni @angelinasondakh09 telah diretas.

Padahal selain untuk membagikan kegiatan harian, akun tersebut juga digunakan Angie untuk mepromosikan sejumlah brand mulai dari pakaian hingga produk kecantikan yang bekerja sama dengan dirinya.

Alhasil Angelina Sondakh pun mengalami kerugian yang cukup besar akibat hilangnya akun instagram tersebut.

Meski berat, lewat akun instagram terbarunya @angelinasondakh09_official Kamis (25/8/2022) Angie mengaku sudah belajar ikhlas dan merelakan media sosialnya tersebut.

“The power of letting go, Bismillah have a wonderful day bestie,” tulisnya.

