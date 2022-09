Maksimalkan Potensi Kopi Kalsel, Mahasiswa ULM  Ajak Petani ke Kebun Biji Kopi Borneo di Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kopi menjadi salah satu komoditas yang diunggulkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di 2022 kini

Ada banyak petani kopi di Kalsel yang hasil olahannya sudah dijual ke beberapa daerah di Indonesia.

Namun nyatanya, proses budidaya hingga panen kopi masih kurang tepat oleh para petani.

Karenanya International Association of Student in Agricultural and Related Sciences (IAAS) Local Committee Universitas Lambung Mangkurat menggelar pelatihan budidaya kopi bagi petani kopi di tiga kabupaten kota yakni Banjarbaru, Banjar dan Tanahlaut.

Petani kopi dikumpulkan di kedai dan kebun edukasi Biji Kopi Borneo, Kampung Kopi Banjarbaru, Jalan Sidodadi Loktabat Selatan Kota Banjarbaru Sabtu (3/9/2022).

Ketua Umum IAAS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Davit Vincen mengatakan, kegiatan pelatihan budidaya tanaman kopi bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat dalam bidang pembudidayaan tanaman perkebunan yaitu kopi yang memiliki nilai komoditi tinggi.

Selain itu juga memberikan pengetahuan pemanfaatan lahan sebagai tempat budidaya tanaman kopi lokal khas Kalimantan Selatan.

"Kita mengajak petani kopi agar lebih mengutamakan penggunaan bibit pohon kopi yang memang sudah lama tumbuh di tanah Kalsel sehingga sudah beradaptasi dengan tanah di sini misalnya bibit yang diambil dari biji kopi yang tumbuh di bawah pohon," katanya.

Pada Kalsel sendiri jenis kopi yang tumbuh yakni jenis Robusta, Liberika dan Arabika.

Petani kata Davit juga diharapkan memiliki lebih banyak pemahaman terkait kopi mulai dari jenis, karakteristik hingga pengolahan.