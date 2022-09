Tindakan Irwan Mussry pada Al Ghazali yang Baru Putus dari Alyssa, Maia Estianty: Peka Banget

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suami musisi Maia Estianty yakni Irwan Mussry memberikan perhatiannya pada Al Ghazali yang baru putus dari Alyssa Daguise.

Sebuah tindakan dari suami Maia Estianty untuk anak sambungnya berupa memberikan hadiah bertepatan dengan hari ulang tahun Al Ghazali yang ke 25 tahun pada Kamis (1/9/2022).

Diketahui, Al Ghazali harus terima nasib merayakan ulang tahunnya kali ini tapa kehadiran sosok pacarnya.

Penyebabnya, Alyssa Daguise dan putra Ahmad Dhani itu baru saja putus.

Meski demikian, kakak El Rumi dan Dul Jaelani ini tetap senang bisa merayakan ulang tahun bersama keluarganya.

Terlebih ia mendapat hadiah fantastis dari Irwan Mussry.

Tak hanya memberikan hadiah, Irwan Mussry juga memberikan ucapan selamat kepada putra sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu.

"Another spin around the sun means another year more mature, wiser, happier and healthier! (Di usia yang baru, semoga lebih dewasa, bijak, bahagia, dan sehat!)," tulisnya dikutip dari Instagram @irwanmussry via Grid.ID, Senin (5/9/2022).

"Happy Birthday @alghazali7 - may all your heart's desires be fulfilled. Much Love, Dad (Selamat ulang tahun @alghazali7 - semoga segala harapanmu dapat tercapai. Penuh cinta, Dad)," pungkasnya.

Al Ghazali tampak meninggalkan komentar di unggahan.