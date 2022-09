Tes Samapta Catar Poltekip dan Poltekim di Kanwil Kemenkumham Kalsel Berjalan Tanpa Hambatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kanwil Kemenkumham Kalsel menggelar Tes Kesamaptaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kemenkumham RI di Lapangan SKB Mulawarman, Rabu (21/9/2022).

Kanwil Kemenkumham Kalsel yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Tes Kesamaptaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) lokasi tes Rayon Banjarmasin ini diikuti oleh peserta asal Kalsel dan Kalteng.

Kegiatan yang dibuka oleh Lilik Sujandi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel ini juga turut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, Hendra Ekaputra dan perwakilan dari Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI selaku pengawas pelaksanaan.

Sebelum memulai kegiatan Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi memberikan arahan kepada peserta yang berjumlah 10 orang dan terdiri dari 5 orang peserta asal Kalsel serta 5 orang asal Kalteng.

“Lakukan seluruh tes dengan sebaik-baiknya, tunjukkan hasil latihan kalian selama ini dengan maksimal dan utamakan kejujuran dalam melaksanakan tes ini. Jangan coba-coba untuk berlaku curang,” tegas Lilik kepada peserta.

Lilik juga menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengutamakan keselamatan dengan mengenali batasan pada diri peserta agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Jika merasa tak enak badan dan merasa sudah tidak sanggup lagi agar menyampaikan kepada panitia. Kita sudah sediakan tim medis dan para penguji dari Jasrem 101 Antasari yang akan memperhatikan kondisi setiapl peserta,” terang Lilik Sujandi.

Usai menerima arahan dari Kakanwil Kemenkumham Kalsel, para peserta memulai tes dengan pemanasan bersama para penguji dan melanjutkan dengan materi ujian yang diawali dengan lari 12 menit, pull up, sit up, push up dan shuttle run.

Kepala Jasrem 101 Antasari, Lettu Inf. Gunadi yang memimpin jalannya tes berjalan dengan lancar tanpa adanya keluhan maupun sanggahan atas hasil tes dari peserta.

Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Hendra Ekaputra yang menutup kegiatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti tes dengan baik dan menunjukkan kemampuan maksimalnya.

“Apapun yang menjadi hasilnya, ini adalah usaha dan kerja keras yang telah kalian tunjukkan. Semoga hasilnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panita pelaksana dari Kalsel dan Kalteng serta Jasrem 101 Antasari yang telah berkolaborasi dengan sangat baik sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Bricelia Nadapdap, satu-satunya peserta wanita yang mendaftar formasi umum pada Politeknik Imigrasi mengaku lega setelah menyelesaikan uji kesamaptaan dan mengapresiasi pelaksanaan tes yang dilakukan oleh panitia dengan transparan dan adil kepada seluruh peserta.

“Saya sangat lega usai menyelesaikan seluruh rangkaian tes karena hasilnya sesuai harapan dari latihan yang saya lakukan dan juga panitia melaksanakan tes dengan sangat profesional dan transparan,” ucapnya.

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalsel, Rifqi Adrian Kriswanto, Kepala Bagian Umum, Akhmad Herriansyah, jajaran Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga serta jajaran dari Kanwil Kemenkumham Kalteng. (aol)