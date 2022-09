Terlibat Peredaran Gelap Narkoba, Duo Angga Diamankan di Mapolres Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dua remaja di Banjarbaru terlibat peredaran gelap narkoba jenis sabu, diamankan oleh personel Satnarkoba Polres Banjarbaru.

Mereka adalah Duo Angga, masing-masing Angga Saputra alias Angga (26) warga Kelurahan Loktabat Utara dan Angga Novian alias Angga Metal (25) warga Kelurahan Sungai Besar.

Meski nama kedua pelaku ini memiliki kesamaan, namun keduanya diamankan di waktu berbeda.

Semula polisi mengamankan Angga beserta barang bukti narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 12,61 gram.

Selain itu dari tangan Angga polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, berupa alat hisap sabu dan tiga butir obat warna putih.

Baca juga: Satresnarkoba Polresta Banjarmasin Gagalkan Kurir Sabu, 1.3 Kg Barbuk Disita

Baca juga: Ungkap 41 Kasus Narkoba, Dit Resnarkoba Polda Kalsel Musnahkan 26 Kg Sabu dan 3.429 Ekstasi

"Narkoba dan barang bukti disimpan pelaku di dalam plastik klip terpisah, total nya ada 31 plastik," kata Kapolres Banjarbaru, AKBP Dody Harza Kusumah melalui Kasi Humas, AKP Tajudin, Jumat (23/9/2022).

Dari hasil pengembangan, polisi kemudian mengamankan satu pelaku lainnya, yaitu Angga Metal.

Sayangnya dari tangan Angga Metal polisi tidak menemukan barang bukti narkotika.\

Baca juga: Narkoba Banjarmasin, Sidang Lanjutan Kurir Sabu 1,8 Kg, Terdakwa Minta Keringanan

Selanjutnya kedua pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Banjarbaru, guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Duo Angga dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 112 ayat (2) Sub Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

( Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)