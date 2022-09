Kalselpedia : Profil Singkat Prof Sunardi Guru Besar Bidang Ilmu Kimia ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Prof Sunardi, S Si, M Sc, Ph D, Guru Besar bidang Ilmu Kimia, di Universitas Lambung Mangkurat (ULM)

Pria kelahiran Banyumas, 20 Agustus 1977 ini pernah menempuh pendidikan di SDN Purwokerto Wetan IV, lulus 1991.

SMPN 1 Purwokerto, lulus 1994. SMAN 1 Purwokerto, lulus 1997. Sarjana (S1) Ilmu Kimia UGM Yogyakarta, lulus 2001.

Berlanjut Program Magister (S2) UGM Yogyakarta, lulus 2009 dan Program Doctor of Philosophy, studi Symbiotic Science of Environment and Natural Resources, Tokyo University of Agriculture and Technology, Jepang, lulus 2016.

Sebelum menjadi meraih gelar Guru Besar, pada tahun 2001-2003 Sunardi pernah berkarir di PT Biporin Agung, Tangerang.

2004-2005 di PT Coca Cola Bottling Indonesia, Banjarbaru, baru menjadi Dosen Program Studi Kimia ULM hingga sekarang.

Selain itu Sunardi juga pernah menjadi Ketua Prodi D3 Analis Farmasi dan Makanan ULM, Sekretaris Pusat Sistem Mutu, Lembaga Penjaminan Mutu ULM, Kasublab Kimia FMIPA ULM, Kabaglab Kimia Biomaterial FMIPA ULM, Koordinator Pusat Penelitian Material Berbasis Lahan Basah ULM dan Koordinator Prodi Kimia FMIPA ULM.

Sunardi dikukuhkan sebagai Guru Besar ULM pada Agustus 2021 lalu, dalam orasi ilmiahnya berjudul Pengembangan Material Fungsional Berbasis Limbah dia menyampaikan bahwa Paludikultur yang memiliki produk samping limbah biomassa, merupakan salah satu solusi untuk memanfaatkan lahan basah. Karena limbah biomassa dapat dikonversi menjadi berbagai jenis material fungsional, yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Adapun sejumlah Hak Kekayaan Intelektual terbaru per 31 Agustus 2021, Modul Ultrafiltrasi Dead-End untuk Membran Flat Berbahan Stainless (P00202104922).

Produksi Suspensi Nano Selulosa dari Limbah Pelepah Nipah (Nypa fruticans) (S00202104921).