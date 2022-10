Berlangsung Hingga Desember 2022, Pasar Murah di HSS Digelar di 33 Lokasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Untuk mengendalikan inflasi imbas kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar pasar murah.

Total ada 33 lokasi yang akan menjadi sasaran pasar murah. Pasar murah ini dimulai sejak 4 Oktober hingga 16 Desember mendatang.

Pada pasar murah menyediakan berbagai kebutuhan bahan pangan pokok seperti gula pasir seharga Rp 13 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan Rp 13 ribu per liter, bawang merah Rp 28 ribu per kilogram, bawang putih Rp 20 ribu per kilogram, telur ayam Rp 25 ribu per kilogram.

Selain itu, dijadikan juga beragam kebutuhan lainnya seperti ayam hingga beras serta kebutuhan lainnya.

Baca juga: Digelar di Hikun Agri Park, Pasar Murah di Tabalong Kembali Dibanjiri Pengunjung

Baca juga: Pasar Murah Diskopukmperindag Tabalong Kembali Digelar, Bawang Merah dan Putih Laris Manis

Pasar Murah kali ini digelar di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara, Kamis (6/10/2022).

Sekretaris Camat Daha Utara, Mardiansyah, bersyukur dengan dilaksanakannya kegiatan pasar murah ini. Menurutnya, pasar murah ini bertujuan untuk meringankan warga membeli dengan harga di bawah harga pasar.

“Masyarakat sangat menyambut antusias apalagi saat ini peningkatan kebutuhan bahan-bahan pokok. Kegiatan ini sangat membantu sekali untuk warga kami khususnya di Desa Hamayung," katanya.

Ia mengatakan kegiatan pasar murah ini dapat dilakukan kembali di desa lain di Kecamatan Daha Utara.

Baca juga: Atasi Gejolak Harga Pasca Harga BBM Bersubsidi Naik, Pemrov Kalsel Gelar Pasar Murah di Tabalong

Sementara itu, masyarakat Desa Hamayung, Mulia merasa sangat senang karena di Desa Hamayung dilaksanakan Pasar Murah.

"Ini sangat membantu kami. Khususnya bagi kami masyarakat berpenghasilan rendah," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)