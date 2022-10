Intip Kondisi Adit, Ayu Ting Ting Ternyata Beri Perlakuan Beda pada Enji dan Shaheer Sheikh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memiliki sejumlah mantan kekasih. Bahkan, dia punya mantan suami yakni Enji Baskoro.

Ayu Ting Ting juga dikabarkan menjalin asmara dengan aktor India, Shaheer Sheikh, lalu nyaris menikah dengan Adit Jayusman.

Meski begitu, Ayu Ting Ting rupanya memberikan perlakuan berbeda pada Enji Baskoro, Adit Jayusman dan Shaheer Sheikh.

Nah rupanya, Ayu Ting Ting masih memfollow akun para mantan kecuali Enji Baskoro.

Lihat saja akun instagramnya @aditjay yang bermode privat, ternyata masih diikuti oleh Ayu Ting Ting.

Lihat saja daftar akun yang difollow Ayu Ting Ting, akun Aditjay masih ada.

Saat diklik, ada perubahan di tampilan foto profil Adit.

Semula Adit memajang foto animasi, kini berfose di stadion bola.

Sementara, pengikut instagramnya juga tak banyak yakni 480 followers.

Dia juga masih memfollow akun instagram Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting masih follow IG Adit Jayusman. (instagram ayutingting92)

Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman ceritakan soal hubungan mereka

Dalam bionya, dia menulis kalimat berbahasa Inggris yang menandakan keahlian dan minatnya.

"Chemist & Engineer with interest in sustainability, renewable energy & the latest tech on earth. (Kimiawan & Insinyur dengan minat pada keberlanjutan, energi terbarukan & teknologi terbaru di bumi)," tulisnya.

Akun instagram Adit Jayusman kini. (Tangkap layar Ig Aditjay)

Sementara, hal serupa juga dilakukan Ayu Ting Ting pada Shaheer Sheikh.