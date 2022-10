SESAAT LAGI Live INews! Link Streaming Denmark Open 2022 di TV Online RCTI+, Wakil Indonesia Main

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Sesaat lagi Live Streaming RCTI Plus dan Siaran Langsung iNews TV pertandingan Denmark Open 2022 wakil Indonesia bertanding. Jadwal Live Streaming Badminton gratis yakni Denmark Open 2022 dimulai hari ini. Jonatan Christie, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sampai Fajar/Rian ikut tampil.

Link Live Streaming gratis Denmark Open 2022 via Live Streaming TV Online RCTI Plus disediakan setelah artikel berikut ini.

Laga Denmark Open bisa diakses via Live Streaming TV Online Vision Plus. Juga bisa dipantau via Live Score. (link ada di bagian berita ini).

Di hari pertama Denmark Open 2022 di Jsyke Bank Arena, Odense, Denmark dibuka dengan beberapa laga.

Dua wakil Jepang dan Taiwan sudah memastikan lolos ke babak selanjjutnya di babak I ini.

Wakil Jepang, Kyohei Yamashita/Naru Shinova yang mengalahkan Jones Ralfy Jansen/Linda Efler dengan skor 18-21 dan 21-15.

Wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han juga meraih kemenangan di awal laga ini.

Keduanya menaklukan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy dengan skor 21-11 dan 21-14.

Sementara enam wakil Indonesia sesaat lagi akan mengawali perjuangan.

Enam wakil Indonesia akan berlaga pada hari pertama turnamen level Super 750, Denmark Open 2022, Selasa (18/10/2022) malam.

Pada hari pertama, wakil Indonesia yang berlaga adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dari ganda putra serta Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo dari tunggal putra.

Selain itu terdapat Gregoria Mariska Tunjung dari tunggal putri dan Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela dari ganda campuran.

Gregoria dijadwalkan akan menjadi penampil pertama wakil Merah-Putih yang akan bertanding.