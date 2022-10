LIVE MNC! Live Streaming MotoGP Malaysia 2022 FP 1-2 Hari Ini, Saran Ekstrim Marquez ke Quartararo

Siaran Langsung Moto2, Moto 3 dan MotoGP 2022 diawali sesi Free Practice di Jumat (21/10/2022) mulai jam 09.50 WIB via Live Streaming MotoGP 2022, MNC 2 dan Vision +.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Malaysia 2022 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan langsung via Live Streaming TV Online untuk Race pada Minggu (23/10/2022).

Siaran Langsung Moto2, Moto 3 dan MotoGP 2022 diawali sesi Free Practice atau latihan bebas (FP 1 dan FP2) Jumat (21/10/2022) mulai jam 09.50 WIB via Live Streaming MotoGP 2022, MNC 2 dan Vision +.

Link Live Streaming MotoGP Malaysia untuk FP1 dan FP2 dan kualifikasi hari dan Sabtu besok serta Race Minggu di Trans 7 nanti bisa diakses gratis lewat tautan di berita ini.

MotoGP Malaysia 2022 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 via Live Streaming TV Online Vision Plus dan Live Streaming MNC Sports 2 dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id.

Marc Marquez menyarankan Fabio Quartararo untuk mengambil risiko penuh di MotoGP Malaysia jika dia ingin menjaga harapan gelarnya.

Marc Marquez, juara MotoGP enam kali, telah memenangkan gelar dengan cara yang dominan tetapi juga ketika pertarungan perebutan gelar telah berlangsung ketat.

Dilansir Crash.net dengan hanya 14 poin yang memisahkan Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo dengan dua balapan tersisa, ada peluang bagus perebutan gelar bisa turun ke Valencia.

Namun, ada peluang yang juga realistis untuk Pecco menyegel gelar MotoGP pertamanya di Sepang jika melihat superioritas Desmosedici jika dibandingkan YZR-M1 milik Quartararo.

Berbicara tentang pertarungan gelar, Marquez mengatakan: "Ini adalah kesempatan pertama bagi Pecco dan saya pikir dia memiliki peluang besar untuk melakukannya di sini, tetapi saya akan mengatakan ini adalah kesempatan terakhir untuk Fabio!

"Dia perlu bereaksi dan sebagai juara, dia akan bereaksi, saya kira. Akan menyenangkan melihat bagaimana mereka mendorong selama akhir pekan.

"Di Australia dia mengambil risiko. Di sini, dia harus mengambil risiko nyata jika dia ingin memiliki kesempatan di Valencia."

Setelah meraih podium MotoGP pertamanya dalam lebih dari setahun, Marquez datang ke Grand Prix Malaysia mencari untuk mengulangi keberhasilan Phillip Island di Sepang.

Namun, pembalap Repsol Honda itu bersiap untuk realita akhir pekan ini meskipun menemukan motivasi baru: "Saya mengambil motivasi baru [dari Australia] karena saya menderita di rumah tetapi tim menderita di trek sepanjang musim.

“Tetapi memang benar bahwa di sini kami akan turun kembali ke tempat kami yang sebenarnya. Sudah di Jepang kami melihat beberapa hasil yang bagus seperti pole position, di Thailand bertarung dengan orang-orang top dan podium di Australia. Itu sangat berarti dan penting. Target utama saya adalah melanjutkan evolusi positif itu."