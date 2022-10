LINK Streaming Kualifikasi MotoGP Malaysia 2022 Hari Ini, Race MotoGP Live Trans 7, TV Online MNC 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal MotoGP 2022 di Sepang Malaysia seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 sesi Free practice 3 (FP3) atau latyihan bebas dan kualifikasi yang disiarkan langsung via Live Streaming TV Online hari ini Sabtu (22/10/2022).

Siaran Langsung Moto2, Moto 3 dan MotoGP 2022 hari ini diawali sesi FP 3 mulai jam 09.50 WIB via Live Streaming MotoGP 2022, MNC 2 dan Vision +.

MotoGP Malaysia untuk FP3 dan kualifikasi Sabtu pagi serta Race Minggu (23/10/2022).

MotoGP Malaysia 2022 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022.

Dengan pertahanan gelar MotoGP -nya di atas batu setelah jatuh di Phillip Island, Fabio Quartararo kembali berayun saat latihan pembukaan di Sepang.

Pembalap Prancis, yang tertinggal 14 poin di belakang Francesco Bagnaia dengan dua putaran tersisa, tampil kuat sejak awal FP1 dan tercepat untuk sebagian besar sesi yang akan terbukti menjadi satu-satunya sesi kering.

Meski terdesak ke posisi ketujuh di menit-menit akhir, Quartararo, tidak seperti para pebalap di depannya, tidak perlu menggunakan karet baru untuk tetap berada di sepuluh besar.

Bagnaia mencoba taktik yang sama untuk menyelamatkan ban baru tetapi secara krusial tertinggal di tempat kesebelas.

Itu terbukti signifikan ketika hujan badai sore hari menghapus setiap peluang untuk berkembang, membuat pemain seperti Bagnaia (11) dan ketiga di klasemen Aleix Espargaro (20) di luar akses langsung ke Kualifikasi 2.

Pasangan ini sekarang harus berharap untuk kondisi trek kering di FP3 Sabtu pagi.

Sementara itu, Quartararo yang tahu yang terbaik dan mungkin satu-satunya peluang untuk menang adalah memulai di barisan depan, memimpin lebih awal dan mencoba melarikan diri mengakui Sabtu akan menjadi kualifikasi terpentingnya musim ini.

"Saya tahu bahwa ini adalah kualifikasi paling penting tahun ini, tetapi pada akhirnya, dari Qatar hingga sekarang, saya selalu memberikan semua yang saya miliki untuk lolos dengan baik," katanya.

"Jadi saya pikir saya harus tetap dengan semangat yang sama.

"Tentu saja, saya memiliki mentalitas tidak akan rugi. Tapi di Australia, di Thailand, saya sudah dengan mentalitas ini di kualifikasi. Jadi itu tidak akan membuat perubahan besar. Tapi saya akan mendorong diri saya hingga batasnya."