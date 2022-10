Keadaan Kevin Adik Kandung Betrand Peto, Tak Ikut Oma ke Konser Putra Ruben Onsu dan Sarwendah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Konser penyanyi Betrand Peto putra asuh pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwendah pun dihadiri oleh keluarga kandungnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mereka adalah Oma dan Opa serta Ferdy Peto, ayah kandung Betrand Peto.

Namun, tak ikut hadir bersama mereka kedua saudara kandung dan ibu kandung Betrand Peto.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari video vlog unggahan kanal youtube Ferdy Peto, Minggu (30/10/2022), Betrand Peto sempat menghubungi Kevin melalui sambungan panggilan video dari hand phone.

Tepatnya setelah konsernya selesai, Betrand Peto atau yang lebih akrap disapa Onyo itu menelpon Kevin yang berada di NTT.

Kevin yang ditinggal ke Jakarta oleh ayah dan kakek serta neneknya berada di kampung bersama teman-temannya.

Selaku adik, Kevin ikut berbahagia atas kesuksesan Betrand Peto menggelar konser bertajuk It's My First itu.

"Tentunya sangat bangga dan jelas senang sekali karena tidak bisa terbayangkan Onyo bisa tampil di panggung sebesar ini, " beber Kevin Peto.

Lebih lanjut, Kevin berharap agar karir Betrand Peto kedepannya kian sukses dan bersinar.

Tak lupa, Kevin pun berterima kasih kepada Ruben Onsu dan Sarwendah yang telah berjasa besar dalam kesuksesan Betrand Peto.

Lantas apa isi obrolan Betrand Peto dan Kevin Peto setelah konser berlangsung?

Terpantau, Betrand Peto menanyakan kesibukan adiknya saat ini di NTT yang masih aktif sekolah.

Tak kalah elit dari Onyo, sekolahan Kevin pun terbilang favorit di sana.

"Eh kalian sekolah di itu kan, " ujar Onyo.