Bukti Nasib Karier Ayu Ting Ting Bertolak Belakang dengan Asmara, Putri Ozak Pamer Bareng Fans

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting baru saja merayakan hari jadi Aytinglicious yang ke-11 tahun.

Putri Ayah Ozak dan Umi Kalsum tersebut merayakan momen membahagikan itu dengan fanbasenya yang tergabung dalam pasukan Aytinglicious.

Tak senasib kisah asmaranya yang selalu gagal, kiprah mantan istri Enji Baskoro Hendarso dalam dunia musik dangdut Tanah Air masih berjaya sampai detik ini berkat dukungan yang tak putus-putusnya dari penggemar.

Sebelas tahun sudah berlayar, itu membuktikan nama Ayu Ting Ting masih laris di pasaran dunia entertainment sampai saat ini.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram @ayutingting92, Minggu (6/11/2022), wanita yang tengah dijodohkan dengan host Boy William tersebut mengunggah foto-fotonya saat perayaan Aytinglicious Sabtu (5/11/2022).

Sang pedangdut memboyong Aytinglicious untuk liburan bersama dirinya dan Umi Kalsum, sang ibu.

Kompak seragaman, Ayu Ying Ting dan Aytinglicious memakai kaos berwarna fuschia.

Melalui caption, Ayu Ting Ting mengatakan senang dapat mengadakan pesta tersebut.

Melalui pesta itu, ia dapat bertemu dengan para penggemarnya yang sudah setia menemani perjalanan kariernya selama belasan tahun.

Kendati belum semuanya bisa berhadir namun Ayu Ting Ting tak berhenti berharap agar kedepannya bisa kumpul dengan fanbasenya secara lengkap.

“Alhamdulillah seneng bgt bisa kumpul lg kita ngerayain anniversary brg sama @aytinglicious.official happy bgt pokoknya thank you utk semua yg udh dateng ya..

smg next lebih komplit semua anggota y amin thanks y udh ngeluangin waktunya utk aku guys, sekali lg happy anniversary aytinglicious ke-11 smg kalian semua selalu solid, support, syg, doain aku trs n smg aku bisa selalu memberikan yg trbaik utk kalian......

amin kita selalu semngat bersama pokokonya y aku beruntung punya kalian #anniversaryaytinglicious11th kalian terbaik, “ terang Ayu Ting Ting dalam captionnya.

Kisah Asmara Ayu Ting Ting

Boy William akhirnya blak-blakan menyukai Ayu Ting Ting karena dinilai sosok sebagai teman lama yang baik dan keren.

Kepada Airyn Tanu, Boy William memang tak secara langsung menyebut Ayu Ting Ting sebagai tipenya.