Sinyal Bahaya AC Milan dari Real Madrid Soal Rafael Leao, Perez Lebih Pede dari Man City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sinyal bahaya bagi AC Milan di bursa transfer Liga Italia soal Rafael Leao. Real Madrid mulai pasang strategi.

Presiden Real Madrid Florentino Perez mengatakan bahwa semua orang ingin datang ke klubnya di tengah minat yang diketahui pada penyerang AC Milan, Rafael Leao.

Berbicara saat acara Golden Boy 2022 Awards kepada Tuttosport via Milan News, Perez membuat pernyataan yang bisa menjadi perhatian AC Milan dan para penggemar dalam konteks masa depan Rafael Leao.

Presiden tidak berbicara dalam menanggapi pertanyaan secara khusus tengang Rafael Leao, tetapi dia berbicara tentang Striker muda.

Perez mengatakan bahwa tidak pernah ada masalah dalam meyakinkan pemain untuk bergabung dengan Real Madrid di Liga Spanyol.

“Real Madrid adalah klub di mana semua orang ingin datang. Tidak pernah ada kesulitan dalam meyakinkan seseorang untuk menerima tawaran Real Madrid,” kata Perez, dikutip Kamis, (10/11/2022).

Dikatakannya bahwa Real Madrid memiliki organisasi yang hebat, strateginya selalu bagus, gaji bagus, singkatnya kata Perez bahwa semua pemain hebat ingin bermain untuk Real Madrid.

Madrid lebih pede soal striker AC Milan yang telah menjadi pembahasan tim elit Eropa, termasuk Man City dan Chelsea.

Los Blancos adalah salah satu dari banyak klub besar di Eropa yang sangat tertarik untuk mengontrak pemain depan Portugal itu dan mereka mungkin yang menunjukkan minat paling tulus.

Rossoneri bekerja sangat keras untuk membuat Leao menandatangani kontrak baru sehingga jika dia menandatangani tim seperti Real Madrid, itu akan menjadi biaya yang mewakili bakatnya yang luar biasa.

Tidak hanya Real Madrid, Manchester City dan Chelsea dikabarkan bahkan telah berencana untuk membuat penawaran € 120 juta atau 105 juta poundsterling atau 1,8 triliun rupiah untuk Penyerang AC Milan Rafael Leao pada Januari.

Pemain berusia 23 tahun itu telah meningkatkan permainannya ke level baru bersama Rossoneri selama 18 bulan terakhir.

Dia menjadi salah satu penyerang paling dicari di Eropa ketika jendela transfer dibuka kembali.

Leao dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A Musim 2021-22 setelah mencetak 11 gol dan memberikan 10 assist untuk juara Scudetto Milan.