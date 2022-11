Efek Verrell Bramasta dan Febby Rastanty Mesra Lagi, Status Kini Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Verrell Bramasta juga kerap diisukan dekat dengan Febby Rastanty selain dengan Natasha Wilona.

Bahkan, Verrell Bramasta sempat diminta Febby Rastanty untuk segera menembak dirinya.

Keadaan ini dilakukan Febby Rastanty saat berada di vlog milik Boy William pada 2020 silam.

Kala itu, Boy William mengorek hubungan Febby dan Natasha Wilona yang merupakan mantan Verrell.

Febby pun mengaku tak ada hubungan apa-apa dengan Verrell dan tak masalah membahas Natasha Wilona.

"Ya enggak apa-apalah kenapa harus marah. Kami (dengan Verrell) hanya teman," jawab Febby Rastanty.

"Gimana ya kalau ditanya itu gue takut, takut jawab kalau gue bilang kenal takut dibilang SKSD (sok kenal, sok dekat), tapi kalau kenal juga.." kata Febby.

Febby lantas mengungkap bahwa ia menyayangi Verrell dan memuji anak Venna Melinda itu.

"Yes tentu saja. Kalau enggak kami enggak akan berhubungan baik sampai saat ini," jawab Febby.

"Dia itu baik, pekerja keras dan dia tulus juga sama orang, dan dia memang baik kayak go big or go out," sambungnya.

"Kayak gue all out kalau sama orang yang gue sayang," tambahnya.

Boy William lantas menelepon Verrell Bramasta.

Febby pun meminta Verrell untuk segera menembaknya.

"Kenapa Febby, Febby lagi sama Boy?" kata Verrell Bramasta dari ponsel Boy William.