Adegan Syahrini di Zebra Cross Jepang Kala Isu Akta Cerai Reino Barack, Aksi Malam Hari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Adegan Syahrini berjalan di atas zebra cross di Tokyo, Jepang terekam dalam instagram.

Di tengah isu akta cerai Syahrini dan Reino Barack yang beredar di medsos, mereka malah kian menunjukkan keromantisannya di media sosial.

Tak ambil pusing, Syahrini justru membagikan beragam aktivitasnya saat bersenang-senang dengan Reino Barack di Jepang

Terekam saat malam hari, istri pengusaha Reino Barack tersebut berjalan sambil menenteng tas di zebra cross.

Video slow motion penyanyi bernama panggung Incess tersebut diunggah melalui instagram stories dalam akun pribadinya, @princessyahrini baru-baru ini.

Memang, Syahrini tergolong rajin mengunggah aktivitasnya melalui media sosial instagram.

Berbanding terbalik dengan suaminya yang jarang berekspresi melalui instagramnya.

Diketahui, kini Syahrini dan Pak RB tengah berada di Jepang.

Sudah lebih dari sepuluh hari pasangan suami istri tersebut berada di Tokyo, Jepang.

Hari-hari Syahrini diisi dengan kegiatan jalan-jalan mengelilingi Tokyo, makan di restoran hingga berbelanja.

Tak menampik Syahrini mengaku senang selama berada di Tokyo, Jepang.

“I like you sooo much Tokyo, “ kata Syahrini dilansir Banjarmasinpost.co.id dari caption unggahan instagram @princessyahrini, Selasa (6/12/2022).

Dalam video tersebut, tampak adegan Syahrini berjalan di zebra cross.

Mengenakan outfit casual bernada hitam, Syahrini berlenggak-lenggok di atas garis putih di atas jalan.