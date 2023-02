Ramadhan 2023, Amalan yang Bisa Dikerjakan pada Bulan Puasa sehingga Panen Pahala

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ramadhan 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi bisa menjadi ladang pahala yang luar biasa bagi umat Islam.

Salah satunya dengan mengerjakan berbagai amalan pada bulan-bulan yang dinantikan umat Islam seluruh penjuru dunia ini.

Menjelang Ramadhan 2023, umat Muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa.

Pada Ramadhan 2023 terdapat amalan- amalan yang dapat dilakukan oleh umat Muslim.

Amalan yang dapat dilakukan pada Ramadhan 2023 ini ada banyak dan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Bila amalan- amalan dikerjakan dengan sungguh-sungguh bisa meningkatkan ketaqwaan dan iman bagi yang melakukan.

Lantas, apa saja amalan- amalan yang dapat dilakukan?

Berikut 7 amalan yang dapat dilakukan pada Ramadhan 2023:

1. Tadarus Al-Quran

Dalam hadits riwayat Ibnu ‘Abbas dijelaskan,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

Artinya, “Dari Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah saw adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadhan ketika malaikat Jibril as menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadhan, dimana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus.” (HR. Bukhari).

Tadarus Al-Qur’an akan memberikan banyak sekali pahala. Sangat disarankan untuk melakukan ibadah ini setiap 1 hari sekali.

Ibadah tidak harus dilakukan sampai benar-benar khatam. Yang paling penting dilakukan secara rutin setiap hari ini.