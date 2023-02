Jadwal Liga Champion: PSG vs Munchen, Chelsea Siaran SCTV, AC Milan Streaming dan Hadiah Uang Spurs

Jadwal siaran langsung Liga Champion di SCTV babak 16 babak ada PSG vs Bayern Munchen dan Dortmund vs Chelsea, AC Milan Live Streaming RV Online Vidio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah jadwal tayang Liga Champions (UCL) siaran langsung di SCTV & Live Streaming TV Online Vidio, babak 16 besar mulai Rabu (15/2/2023) hingga Kamis (16/2/2023) dini hari WIB.

Jadwal siaran langsung Liga Champion di SCTV babak 16 besar diwarnai dua pertandingan, yakni PSG vs Bayern Munchen dan besoknya, Kamis ada Dortmund vs Chelsea.

Selain itu, di Jadwal Liga Champions juga ada sejumlah pertandingan Liga Champions menarik lainnya seperti AC Milan vs Tottenham dan Club Brugge vs Benfica tayang via Live Streaming TV Online Vidio.

Di babak 16 besar ini telah mengungkapkan bahwa Tottenham Hotspur berdiri untuk mendapatkan 31 juta Poundsterling karena eksploitasi Liga Champions mereka bahkan jika mereka tersingkir di babak enam belas babak.

Laporan tersebut mengungkapkan Spurs hanya memperoleh £10,2 juta dari petualangan Eropa mereka musim lalu, dengan The Lilywhites berkompetisi di edisi pertama Europa Conference League pada 2021-22 dan tersingkir dari kompetisi di babak grup setelah satu pertandingan dibatalkan karena COVID. kasus di klub.

Football.London mengklaim bahwa Tottenham telah melampaui angka itu musim ini karena tim yang lolos ke babak grup Liga Champions mendapatkan hadiah uang sebesar £13,8 juta, sementara bonus sebesar £2,4 juta dan £822.000 dibayarkan untuk setiap kemenangan dan seri. di babak grup.

Klub yang mencapai Babak 16 mendapatkan tambahan £ 8,4 juta, yang membuat penghasilan Spurs menjadi £ 31 juta, terlepas dari hasil pertandingan mereka dengan AC Milan

Dijelaskan bahwa perempat finalis menghasilkan £9,3 juta, semifinalis akan mendapatkan £11 juta lagi, finalis £13,7 juta dan pemenang akan menerima tambahan £3,9 juta, yang berarti bahwa pasukan Antonio Conte akan mendapatkan hadiah uang sebesar £68,9 juta jika mereka mengangkat trofi.

Opini Web Spurs

Perlu dicatat bahwa ini hanya berbicara tentang hadiah uang dan bahkan tidak termasuk jumlah tambahan yang signifikan yang akan diperoleh Spurs karena peningkatan pendapatan hari pertandingan dari pertandingan Liga Champions di kandang.

Jenis dana di pertunjukan menunjukkan mengapa sangat penting bagi klub untuk lolos ke kompetisi klub utama Eropa.

Jadwal Liga Champions Babak 16 besar



Rabu (15/2/2023)

03.00 WIB PSG vs Bayern Munchen (SCTV dan Vidio)

03.00 WIB AC Milan vs Tottenham Hotspur (Vidio)