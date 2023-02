Kerja Sama XL Axiata – PAMA Sediakan Jaringan Hybrid LTE di Area Tambang

XL AXIATA

Chief Enterprise & SME XL Axiata, Feby Sallyanto, dalam peluncuran "The First Hybrid LTE Network on Open Pit Mining & Go Live EwacsPro" di Sangatta, Kalimantan Timur pada Senin (20/2). XL Axiata melalui XL Axiata Business Solution menjalin kerja sama dengan PAMA. Kerja sama berupa penyediaan Jaringan Hybrid LTE dan penggunaan perangkat CPE (Customer Premise Equipment) untuk armada tambang batu bara di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.