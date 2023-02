Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar Leg 2, Inzaghi Diultimatum, Chelsea Kehilangan Bek Tangguh

Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) Chelsea vs Dortmund di mulai Rabu, 8 Maret 2023 yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan TV Online Vidio.com dan Live Streaming TV Online SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chelsea khawatir Thiago Silva bisa melewatkan dua pertandingan penting melawan Leeds United dan Borussia Dortmund karena cedera lutut, menurut laporan.

Selain itu ada juga laga Bayern Munchen vs PSG, Man City vs RB Leipzig dan Real Madrid vs Liverpool, Benfica vs Club Brugge, Tottenham Hotspur vs AC Milan tayang via Live Streaming TV Online Vidio.

Pemain berusia 38 tahun itu dipaksa keluar di babak pertama saat Chelsea kalah 2-0 dari Tottenham Hotspur pada Minggu sore saat The Blues kalah lagi di Liga Premier - yang ketiga berturut-turut di semua kompetisi.

Usai pertandingan, pelatih kepala Graham Potter memberikan kabar terbaru tentang bek Brasil itu dan berharap ketidakhadirannya tidak terlalu serius.

"Aku tidak yakin," jawab Potter dengan kondisi Silva . "Mudah-mudahan itu tidak terlalu serius, tetapi saya belum cukup berbicara dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis untuk Anda."

Chelsea memiliki pertandingan penting melawan Leeds United pada Sabtu sore, kemudian menghadapi Dortmund Selasa depan di Stamford Bridge untuk leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Sekarang The Times melaporkan Silva bisa melewatkan kedua pertandingan untuk The Blues, khawatir dia akan absen setidaknya selama seminggu.

Ia saat ini sedang menjalani pemindaian pada lutut kirinya, dan Chelsea kini sedang menunggu hasilnya.

Jika Silva melewatkan dua pertandingan dalam delapan hari ke depan, Potter saat ini memiliki Trevoh Chalobah dan Kalidou Koulibaly sebagai satu-satunya bek tengah yang diakui sepenuhnya fit dan tersedia untuk pertandingan Liga Champions.

Bek Cesar Azpilicueta pulih dari cedera kepala yang diderita melawan Southampton dan kembalinya dia masih belum jelas, sementara Wesley Fofana membuat langkah lain menuju kebugaran penuh melawan Spurs setelah absen, juga karena cedera lutut.

Benoit Badiashile tidak memenuhi syarat karena Potter memilih Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk dan João Félix untuk menjadi bagian dari 25 pemain Liga Champions untuk sisa babak sistem gugur.

Dilaporkan bahwa pertandingan melawan Leeds dan Dortmund bisa menjadi 'penentu atau kehancuran' atas masa depan Potter di Stamford Bridge setelah hanya meraih dua kemenangan dalam 16 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Fans menjadi semakin frustrasi dan tidak puas dengan penampilan Chelsea. The Blues baru mencetak enam gol di semua kompetisi sejak 6 November.