Jadwal Liga Inggris Siaran TV Gratis SCTV dan Moji Malam Ini, Arsenal, Man City, Chelsea Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - West Ham melakukan pertempuran degradasi mereka ke Pantai Selatan pada hari Sabtu dengan pertandingan melawan Brighton.

Laga Brighton vs West Ham masuk dalam jadwal siaran langsung bola Liga Inggris malam ini yang tayang gratis Siaran Langsung Moji TV dan Live Streaming TV Online Vidio malam hari ini, Sabtu (4/3/2023).

Sementara Jadwal Liga Inggris untuk yang Siaran Langsung SCTV hari ini adalah laga Southampton vs Leicester sedang laga lain seperti Liverpool vs Manchester United tayang via Live Streaming TV Online Vidio.

The Seagulls, menikmati musim yang bagus duduk di posisi kedelapan dengan sepak bola Eropa di depan mata mereka, persis seperti yang diharapkan The Hammers pada tahap ini.

Sebaliknya, kemenangan akhir pekan lalu atas Nottingham Forest membuat mereka keluar dari zona degradasi dan, meski kalah di Piala FA pada pertengahan pekan, tim asuhan David Moyes hanya kalah sekali dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Premier .

Pervis Estupinan dan Solly March adalah dua kekhawatiran cedera utama Brighton menjelang pertandingan sementara Billy Gilmour juga diragukan.

Levi Colwill akan absen bersama Jakub Moder dan Adam Lallana. Joel Veltman dan Robert Sanchez harus kembali setelah diistirahatkan dari kemenangan Piala FA di Stoke.

Maxwel Cornet dan Kurt Zouma hampir kembali untuk West Ham, sementara Vladimir Coufal juga bisa kembali akhir pekan ini. Lukasz Fabianski absen jangka panjang dan Alphonse Areola akan terus menjaga gawang.

Danny Ings harus mulai setelah terikat cangkir dalam seminggu dengan Jarrod Bowen juga akan kembali.

Prediksi Brighton vs West Ham

The Hammers memiliki sedikit bakat di bawah Moyes, meskipun akhir-akhir ini berkurang, mengambil poin dari tim papan atas dan perjalanan ke Amex bisa menjadi salah satu dari hari-hari itu.

Hasil imbang 1-1.

The Seagulls tidak terkalahkan dalam 11 pertemuan dengan West Ham, enam di antaranya berakhir imbang.

Sementara Liga inggris malam ini dibuka laga, Manchester City vs Newcastle.

Dilansir standard-co-uk Manchester City akan mencoba memberikan tekanan kembali pada Arsenal dalam perburuan gelar ketika mereka menjamu Newcastle akhir pekan ini.