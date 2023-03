Link TV Online SCTV Streaming Bola Man United vs Real Betis, Siaran Live Liga Europa Jam 03.00 WIB

Pemain Manchester United menjalani latihan. Ini link Live Streaming SCTV bola Man United vs Real Betis siaran langsung gratis Liga Europa hari ini tayang jam 03.00 WIB link Vidio ada

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming SCTV laga Manchester United vs Real Betis tersaji. Siaran Langsung SCTV pada Jumat (10/3/2023) dinihari.

Live Streaming Man United vs Real Betis bisa disaksikan kick off pukul 03.00 WIB di Old Trafford.

Link Live Streaming TV Online Vidio.com dapat diakses pada bagian akhir berita.

Manchester United menjamu Real Betis di leg pertama babak 16 besar Liga Europa saat mereka berusaha melupakan kekalahan memalukan mereka dari Liverpool.

The Red Devils melaju ke babak 16 besar setelah menang agregat 4-3 atas Barcelona di babak play-off.

Sisi Erik ten Hag akan berusaha untuk bangkit kembali setelah kekalahan 7-0 mereka yang menyamai rekor dari Liverpool di Anfield pada hari Minggu.

Adapun Betis, mereka tiba di Manchester setelah bermain imbang 0-0 dengan Real Madrid.

Sisi Spanyol tidak tampil di babak terakhir kompetisi setelah mereka finis di puncak Grup C, yang membuat mereka langsung melaju ke babak 16 besar.

Di sini, Sportsmail merinci semua yang perlu Anda ketahui menjelang pertemuan Manchester United dengan Real Betis, termasuk waktu mulai, saluran TV, dan berita tim.

Dilansir Daily Mail, United akan berharap Marcus Rashford bisa menambah 24 golnya di semua kompetisi melawan Betis. Sang penyerang telah mencetak tiga gol dalam lima pertandingan terakhirnya.

Borja Iglesias adalah pencetak gol terbanyak Betis di semua kompetisi musim ini dengan 10 gol. Pemain Spanyol itu telah mencetak satu gol dalam lima pertandingan terakhirnya.

Joaquin adalah jiwa bebas terkenal yang menghina Man United 20 TAHUN LALU dan membela bos Chelsea Jose Mourinho sekarang kapten veteran Real Betis, 41, dapat memutar kembali tahun-tahun itu dan menunjukkan kepada sepak bola Inggris apa yang mereka lewatkan

Jam berjalan maju pada akhir bulan tetapi orang-orang di dalam Old Trafford pada Kamis malam akan dimaafkan karena memeriksa mereka belum kembali dua dekade ketika Joaquin Sanchez habis untuk Betis.