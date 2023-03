Tak Mau Kalah dari Ayu Ting Ting dan Rachel Venya, Ashanty Bareng Aurel Nonton Konser BLACKPINK

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ashanty tak mau kalah dari Aurel, Ayu Ting Ting hingga Rachel Vennya, istri Anang Hermansyah ini juga beraksi nonton konser BLACKPINK di Jakarta.

Tak cuma ikut nimbrung, Ashanty juga nampak total dalam menyiapkan kostum untuk hadir di konser tersebut.

Ashanty juga memadukan kostum pink tua dan hitam khas tema warna BLACKPINK.

Nampak Ashanty hadir di konser bersama Aurel dan kerabatnya.

Hal itu tampak dari video yang menunjukkan persiapan istri Anang Hermansyah yang dipostingnya di akun Instagram jelang konser Blackpink, Sabtu (11/3/2023).

Pada video tersebut, tampak Ashanty didandani oleh makeup artist ternama Arie Khayz Irawan.

Ashanty ternyata request look makeup yang heboh dengan warna eyeshadow dan bibirnya serba pink.

Selain itu pada bagian matanya, Ashanty dirias dengan eyeliner yang tebal dan membuat bentuk matanya semakin bulat.

"Make up for @blackpinkofficial tonight," ujar Ashanty.

Tak hanya make up, outfit Ashanty juga benar-benar keren.

Gaunnya warna pink dibalut blazer hitam. Kemudian ia mengenakan tas Louis Vuitton.

Sedangkan sepatunya bernuansa hitam dan pink merek Versace.

Penampilan badass Ashanty tentu menarik perhatian publik.

Pasalnya, Ashanty hanya menonton konser, namun gayanya melebihi dari BLACKPINK yang tampil sebagai tokoh utama dalam acara tersebut.

Ada pula yang menyebut penampilan Ashanty justru kurang natural.