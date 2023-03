Sunnah-sunnah Jelang Ramadhan 2023, Ceramah Ustadz Adi Hidayat Jelaskan Ibadah Siang dan Malam Hari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Adi Hidayat menjelaskan sunnah-sunnah menjelang bulan Ramadhan 2023.

Diuraikan Ustadz Adi Hidayat, ada sejumlah ibadah ritual yang dikerjakan di siang dan malam hari.

Ustadz Adi Hidayat menuturkan salah satu ibadah sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW di siang hari ialah puasa hampir satu bulan di bulan Sya'ban.

Diketahui, saat ini sudah memasuki akhir bulan Sya'ban 1444 Hijriyah, setelah itu memasuki bulan Ramadhan 2023.

Di bulan Ramadhan umat muslim diperintahkan menunaikan puasa dari terbit fajar hingga tengelam matahari selama 30 hari atau satu bulan.

Baca juga: Mendekati Ramadhan 2023, Ceramah Ustadz Adi Hidayat Amalan Terbaik di Bulan Suci

Baca juga: Dua Hal yang Dianjurkan Sebelum Ramadhan 2023, Ustadz Abdul Somad Ingatkan Pentingnya Bersihkan Hati

Ustadz Adi Hidayat menerangkan dinukil dari hadits shahih, Nabi Muhammad SAW hampir sebulan.

"Poin ibadah di siang hari adalah memperbanyak puasa sunnah sebagaimana dilakukan Nabi SAW, sunnah yang pertama yang diajarkan Nabi SAW, kesaksian Sayyidah Aisyah dan dipraktekkan beliau, di siang harinya sunnah Nabi SAW perbanyak puasa," terang Ustadz Adi Hidayat dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Ceramah Pendek.

Manfaat memperbanyak puasa saat di bulan Sya'ban sebelum ke Ramadhan, Rasulullah SAW menganjurkan dan mengajarkan banyak berpuasa menjadikan tubuh terbiasa puasa, sudah bisa beradaptasi, dan secara biologis sudah kuat untuk menunaikan puasa, sehingga saat masuk ke Ramadhan bukan latihan namun sudah normal.

Makna memperbanyak puasa dijelaskan Ustadz Adi Hidayat relatif tergantung siapa yang menunaikannya, satu hari bagi yang tidak pernah atau jarang bisa dirasakan panjang, namun bagi yang sering puasa satu bisa jadi terbilang sedikit.

Sementara ibadah di malam hari, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memperbanyak sholat, berinteraksi dengan Alquran, serta doa dan istighfar.

Ibadah lainnya, Ustadz Adi Hidayat memaparkan ketika sudah memasuki bulan Sya'ban Nabi Muhammad SAW menyerukan umat Islam untuk banyak bersedekah.

"Kalau Anda sudah punya batasan zakat di bulan Sya'ban, jangan tunda ke bulan Ramadhan, keluarkan saja," ujar Ustadz Adi Hidayat.

Stigma sebagian orang berpikir lebih baik bersedekah misalnya zakat di bulan Ramadhan, pahalanya lebih banyak, dilipatgandakan, sehingga seharusnya zakat yang dikeluarkan di bulan Sya'ban menjadi ditunda ke bulan Ramadhan.

Menurut Ustadz Adi Hidayat, hal itu adalah pemikiran yang kurang tepat, begitu Anda tunda sebelum masuk bulan suci Ramadhan tak ada yang tahu ajal akan datang.