Live INews TV - RCTI Gratis Link Streaming Final Badminton All England 2023 Hari ini Jam 16.45 WIB

Pasangan ganda putra Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan. Berikut link Live Streaming INews TV & RCTI nonton gratis Badminton Final All England 2023 hari ini Minggu via tv online www.rctiplus.com jam 16.45 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut link Live Streaming iNews TV dan RCTI nonton gratis Final Badminton All England 2023 hari ini Minggu (19/3/2023).

Siaran langsung dan Live Streaming All England hari ini di TV Online INews TV via website RCTI Plus bisa ditonton mulai jam 16.45 WIB.

Link gratis nonton Live Streaming Badminton babak final melalui INews TV dan RCTI Plus atau www.rctiplus.com bisa diakses lewat tautan di berita ini.

Selain itu, selain di INews TV, ada pertandingan yang bisa ditonton di RCTI malam ini.

Wakil Indonesia memastikan 1 gelar di All England 2023 ini.

Sebab di babak final yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris ada All Indonesia Final antara Fajar/Rian vs Ahsan/Hendra (ganda putra).

Pertemuan antara sesama pasangan Indonesia, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Indonesia di nomor ganda putra.

Dari 10 semifinalis yang berlaga, Indonesia sudah memastikan satu gelar pada turnamen bulu tangkis tertua edisi tahun ini.

Pasalnya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan saling berebut gelar pada final yang dijadwalkan pada Minggu (19/3/2023).

Ganda putra Indonesia berhasil membukukan back-to-back pada final All England setelah pada All England Open 2022 juga terjadi final sesama Merah Putih.

Saat itu, Ahsan/Hendra menjumpai Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dan Fikri/Bagas naik podium kampiun.

Fikri/Bagas gagal mempertahankan gelar setelah dihentikan rekan senegara, Fajar/Rian pada perempat final.

Ahsan/Hendra memastikan menembus partai puncak All England Open 2023 lebih dulu.

Pasangan berjulukan The Daddies itu mengunci tiket final setelah melalui duel sengit melawan ganda putra muda China, Liang Weng Keng/Wang Chang, dalam rubber game.