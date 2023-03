Postingan Putri Anne Soal Pertahankan Posisi Buat Haru, Rumah Tangga Arya Saloka Disorot Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Unggahan instagram istri aktor Arya Saloka, Putri Anne menjadi sorotan.

Maklum, istri pemeran tokoh Aldebaran Ikatan Cinta RCTI tersebut memang kerap jadi perbincangan.

Apalagi semenjak warganet menjodoh-jodohkan suaminya dengan aktris Amanda Manopo.

Arya dan Amanda kerja bareng di Sinetron Ikatan Cinta selama dua tahun lebih.

Keduanya kerap dijodoh-jodohkan kendati status Arya sudah beristri bahkan mempunyai seorang anak.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan Anne di akun instagram pribadinya, @anneofficial1990, Jumat (31/3/2023), merepost quotes dari instagram @astoicsfeed.

Quotes tersebut berisikan penyemangat untuk mempertahankan posisi.

Entah posisi apa yang sedang dipertahankan oleh Putri Anne tersebut.

“Fear not! Stand your ground...the Lord himself will fight for you; you have only to keep still,

MOSES, “ terang dalam quotes.

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi:

“Jangan takut! Pertahankan posisimu... Tuhan sendiri yang akan berperang untukmu; Anda hanya perlu diam.

MUSA”.

Unggahan Putri Anne di media sosial.

Anne mengatakan dia berdiri dengan baik-baik saja.