Jadwal Bola Siaran Live TV Malam ini, Liga 1 di Indosiar, Inter hingga AC Milan Streaming Bein 1

Selebrasi Lautaro Martinez usai mencetak gol di laga Inter Milan vs Salernitana pada pekan 10 Liga Italia Serie A di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu (16/10/2022) lalu.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola malam hari ini, Jumat (7/4/2023) hingga Sabtu (8/4/2023) dini hari WIB lengkap dengan stasiun TV yang menyiarkan. Ada Inter Milan, Napoli dan AC Milan yang akan bermain.

Jadwal siaran langsung bola di stasiun TV Indonesia hari ini hingga dini hari nanti akan dipanaskan sejumlah pertandingan menarik dari lanjutan Liga 1 Indonesia hingga laga Liga Italia.

Jadwal bola hari ini akan dibuka dari ajang Liga 1, dimana ada tiga laga tunda Liga 1 sekaligus, yakni PSS Sleman vs Bali United, Madura United vs Arema FC dan Persik Kediri vs Persikabo.

Ketiga pertandingan tersebut sama-sama digelar jam 20.30 WIB.

Laga PSS Sleman vs Bali United akan tayang gratis di Indosiar, sementara itu laga Madura United vs Arema dan Persik vs Persikabo tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.

Sementara itu malam ini juga akan tayang pertandingan Liga Italia. Tiga tim Serie A yang akan bermain di Liga Champions pekan depan, Napoli, AC Milan dan Inter Milan akan bermain malam ini.

Pertama ada laga Salernitana vs Inter Milan yang tayang malam ini pukul 22.00 WIB lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1.

Sementara itu, dua laga lainnya yaini Lecce vs Napoli dan AC Milan vs Empoli akan berlangsung, Sabtu (8/4/2023) dinihari yang juga tayang lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1.

Jadwal Bola Malam Ini, Jumat (7/4/2023) s/d Sabtu (8/4/2023) serta stasiun TV yang menyiarkan:

Liga 1:

Jumat (7/4/2023)

Pukul 20.30 WIB - PSS Sleman vs Bali United (Live Indosiar)

Pukul 20.30 WIB - Madura United vs Arema FC (Live Streaming Video)

Pukul 20.30 WIB - Persik Kediri vs Persikabo (Live Streaming Video)