Ramadhan 2023, Perajin Ipau di Dekat Jembatan Sulawesi I Banjarmasin Ini Mampu Jual 8 Boks per Hari

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pada Ramadhan 2023 di Banjarmasin, berbagai kue khas dijual di berbagai sudut kota.

Kue khas Banjar itu pun beragam, ada amparan tatak pisang, bingka, puteri selat, kararaban, ipau dan lain sebagainya.

Nah, khusus ipau, dikenal dengan isian sayur dan daging, memiliki rasa yang manis dan asin. Sajiannya bisa juga dengan siraman kuah santan kental.

Seringkali dijadikan takjil untuk santapan berbuka puasa. Harganya pun cukup terjangkau dari Rp 5 ribu per potong.

"Ipau ini yang per loyang dan ada yang per potong. Kalau yang ukuran sperempat loyang Rp 20 ribu dan yang per loyang Rp 80 ribu," sebut Khofifah, penjual Ipau di kawasan Jembatan Sulawesi I, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (7/4/2023).

Penjualan kue Ipau selama Ramadhan, dirinya bisa menghabiskan pengolahan dengan berat 3kg dengan hasil 6 - 8 boks per hari. Satu boks dengan isian 20 potong.

Di luar masa Ramadhan, menjual ipau berdasarkan pesanan saja. Menjualnya per wadah dengan isian ipau 5 potong seharga Rp 25 ribu.

"Kalau Ramadhan seperti sekarang ini, bisa menjual perpotong. Karena, biasanya ramai pembeli dengan 2 atau 3 potong," imbuh dia.

Lebih lanjut, Khofifah sudah berjualan ipau berkisar 5 tahun lebih. Merupakan usaha turun-temurun.

(Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)