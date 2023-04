Hasil Liga Europa Tadi Malam: Man United Keok, Juventus vs Sevilla dan Leverkusen vs Roma Semifinal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah hasil bola Liga Europa tadi malam. Manchester United dipermalukan Sevilla dan Juventus serta AS Roma melaju ke semifinal.

Sebanyak 4 pertandingan leg kedua Perempat Final digelar, Jumat (21/4/2023) dini hari WIB.

Praktis, ada 4 tim yang lolos ke Semifinal Liga Eropa yakni Juventus, AS Roma, Sevilla dan Bayer Leverkusen.

Pada babak Semifinal Liga Eropa akan mempertemukan Juventus vs Sevilla dan Bayer Leverkusen vs AS Roma.

Sesuai Jadwal, laga Semifinal Liga Eropa dimulai dengan leg pertama 11 Mei 2023, dan leg kedua 18 Mei 2023.

Kompak Blunder

Tuan rumah Sevilla baru saja mempermalukan Manchester United dengan skor 3-0.

Dua dari tiga gol Sevilla ke gawang Manchester United merupakan kesalahan fatal dari Harry Maguire dan David de Gea.

Seperti Harry Maguire yang salah melakukan operan di pertahannya sendiri pada menit kedelapan.

Kesalahan Maguire mampu dimanfaatkan Youssef En Nesyri menjadi gol pembuka.

Adapun blunder David de Gea terjadi saat Sevilla mencetak gol ketiganya pada meniy 81.

De Gea majumeninggalkan kotak penalti untuk menjangkau bola yang mengarah kepadanya.

Namun De Gea terpleset saat ingin menerima bola tersebut.

Lagi-lagi En Nesyri yang mampu memanfaatkan kesalahan fatal ini untuk membawa Sevilla unggul 3-0.