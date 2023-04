Jadwal Semifinal Liga Europa Live TV SCTV, Juventus vs Sevilla - Roma vs Leverkusen, Rekor Dybala cs

Paulo Dybala merayakan gol yang dicetakya saat AS Roma mengalahkan Monza 3-0 di Stadion Olimpico, Rabu (31/8/2022). Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) semifinal Liga Europa yang tayang di stasiun TV SCTV dan Moji TV, ada Juventus vs Sevilla dan AS Roma vs Bayer Leverkusen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung (live) semifinal Liga Europa yang tayang di stasiun TV SCTV dan Moji TV, ada Juventus vs Sevilla dan AS Roma vs Bayer Leverkusen

Jadwal leg pertama semifinal Liga Europa akan berlangsung mulai hari Jumat (12/5/2023) dini hari WIB yang tayang di SCTV dan Moji TV mulai jam 02.00 WIB. Pada leg pertama, Juventus menjamu Sevilla dan AS Roma Menjamu Bayer Leverkusen.

Sementara leg kedua semifinal Liga Europa yang mempertemmukan Sevilla vs Juventus dan Leverkusen vs AS Roma akan berlangsung sepekan kemudian yakni Jumat (19/5/2023) dini hari WIB dan kembali tayang di SCTV dan Moji TV.

Salah satu yang jadi perhatian pada Liga Europa musim ini adalah keberhasilan AS Roma menembus babak semifinal.

Hal ini seakan melanjutkan kesuksesan pasukan Jose Mourinho musim lalu yang sukses juara Liga Konferensi Eropa.

Tak cuma itu, AS Roma juga mengukir 1 prestasi hebat di Eropa dan berhasil mengalahkan Manchester City serta menempel ketat Real Madrid.

AS Roma bertanding melawan Feyenoord pada laga leg kedua perempat final Liga Europa 2022-2023.

Duel tersebut dihelat di Stadio Olimpico pada Kamis (20/4/2023) waktu setempat atau Jumat pukul 02.00 WIB.

Hasilnya, AS Roma berhasil mengalahkan Feyenoord dengan skor 4-1.

Empat gol kemenangan I Giallorossi dilesakkan oleh Leonardo Spinazzola (60'), Paulo Dybala (89'), Stephan El Shaarawy (101'), dan Lorenzo Pellegrini (109').

Dengan kemenangan tersebut, Paulo Dybala lolos ke semifinal usai unggul agregat 4-2.

Keberhasilan lolos ke babak empat besar menjadi prestasi tersendiri untuk AS Roma.

Sebab, mereka kini menjadi tim nomor 2 yang paling banyak lolos ke semifinal di kompetisi Eropa sejak 2017.

Dalam laporan Sky Sport Italia yang dikutip melalui BolaSport.com, AS Roma telah 4 kali maju ke fase tersebut di ajang Benua Biru.