Jadwal dan Link Streaming Tinju Dunia Canelo vs John Ryder Pagi Hari Ini, Tak Siaran Live TV One

Kolase Tinju Dunia Canelo Alvarez vs John Ryder.

BENJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Tinju Dunia dan Link Live Streaming DAZN pertarungan Canelo Alvarez vs John Ryder. Hari ini tak Siaran Langsung TV One.

Pertarungan Canelo vs John Ryder baru dapat disaksikan pada hari Minggu 7 Mei 2023.

Laga pembuka, dimulai pukul 20.00 ET, sementara laga utama diprediksi pukul 20.30 ET.

Dengan demikian maka Tinju Dunia Canelo vs John Ryder diprediksikan baru dapat disaksikan di Indonesia pada pukul 10.30 WIB.

Tinju Dunia ini disiarkan secara Live Streaming oleh TV Online berbayar DAZN.

Stadion Akron di Guadalajara jadi saksi bisu pertarungan Canelo vs John Ryder.

Venue tersebut mampu menampung 46.232 penonton.

Canelo memiliki rekor 58-2-2, termasuk 39 KO, dan dia tidak terkalahkan dalam divisi ini.

Laga ini akan jadi momen comebacknya Canelo sejak Oktober 2011, ketika dia menang KO di ronde kelima melawan Kermit Cintron untuk gelar kelas welter super WBC, di Monumental Plaza de Toros Mexico di CDMX.

John Ryder sementara itu adalah petinju Inggris berusia 34 tahun yang dijuluki 'Gorilla'.

Dia memiliki rekor 32 kemenangan dan 5 kali kalah sebagai seorang profesional dan 18 diantara kemenangannya datang dengan KO.

Keduanya akan bertemu pada 5 Mei di Teatro Degollado untuk melakukan timbang berat badan.

Pertandingan pun bisa disaksikan secara langsung melalui live streaming di YouTube DAZN Boxing.

Tale of The Tape Canelo vs John Ryder