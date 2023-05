Luapan Amarah Syahrini Auto Redam, Istri Reino Barack Ungkap Caranya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini kini sudah berhijab. Menjadi istri pengusaha Reino Barack, dia mulai banyak belajar agama.

Kini, dia juga mengungkap satu cara agar luapan amarahnya bisa redam.

Memang, sosok Syahrini memang tak habis diperbincangkan.

Diketahui bahwa tingkah laku Syahrini kerap menuai sensasi, mulai dari gaya bicara, hingga outfit yang dikenakan.

Pernikahannya dengan Reino Barack yang merupakan mantan Luna Maya juga sempat jadi sorotan.

Kali ini, wawancara lawas Syahrini kembali jadi bahan perbincangan.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @lambe__danu pada Rabu (10/5/2023), Syahrini mengungkap bahwa ia hobi mengaji.

Bahkan saat sedang marah, Syahrini mengaku dirinya pilih mengaji daripada menangis.

"Aku kalau marah kesel, aku cuma bisa menangis, meledak-ledak seperti adik aku," ujar Syahrini.

"Aku tumpahkan melalui ngaji. Buat aku mengaji itu kayak vocalize aku," sambungnya.

Netizen pun memberikan komentar nyinyir atas pengakuan Syahrini ini.

Melansir Kompas.com, Syahrini menikah dengan Reino Barack pada 27 Februari 2019.

Alasan Reino Barack menikahi Syahrini karena kepincut dengan karakter dan kepribadian sosok sang penyanyi.

"I don't think I have made a better decision in my life. Maksudnya, saya orangnya tuh enggak pintar ngomong, tapi I think she understands dan saya selalu bersyukur," ucap Reino Barack.