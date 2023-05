Siaran Live RCTI, Jadwal Final Bola SEA Games 2023 Timnas U22 Indonesia vs Thailand, Kans Emas Ke-3

Marselino dan Ferarri saat merayakan gol Timnas U22 Indonesia ke gawang Vietnam pada semifinal sepakbola SEA Games 2023, Sabtu (13/5/2023). Siaran Live RCTI, Jadwal Final Bola SEA Games 2023 Timnas U22 Indonesia vs Thailand, Kans Emas Ketiga.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Siaran Langsung RCTI pertandingan final bola SEA Games 2023 antara Timnas U22 Indonesia vs Thailand.

Pertandingan Indonesia vs Thailand ini juga akan tayang via Live Streaming RCTI Plus.

Sesuai jadwal, final Sepak Bola SEA Games 2023 Kamboja akan berlangsung pada Selasa (16/5/2023) di Stadion Olimpiade.

Sebelumnya, Timnas U22 Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2.

Sementara Thailand melenggang ke final SEA Games 2023 setelah mengandaskan harapan Myanmar 3-0.

Kesempatan ini adalah final SEA Games kelima Timnas U22 Indonesia setelah juara tahun 1991 di Manila.

Empat peluang juara sebelumnya dirasakan pada tahun 1997, 2011, 2013, dan 2019.

Dua di antaranya, Timnas U22 Indonesia bertemu dengan Thailand yang selalu berujung dengan kekalahan, 1-1 (4-2) di Jakarta tahun 1997 dan 1-0 di Myanmar tahun 2013.

Timnas U22 Indonesia berpeluang meraih medali emas ketiga SEA Games sejak dimulai tahun 1977 di Malaysia.

Sedangkan Thailand berpeluang meraih gelar juara ke 17 yang merupakan tim tersukses di ajang SEA Games dari cabang olahraga sepak bola.

Berikut rangkuman fakta hasil Timnas U22 Indonesia vs Vietnam

1. Skema Dua Gol dari Pratama Arhan

Timnas U22 Indonesia unggul cepat pada menit ke-10 atas Vietnam.

Berawal dari lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan di sisi kanan, bola disambar oleh Komang Teguh yang masuk di antara pemain Vietnam dalam kotak penalti.