Jadwal Bola Liga Inggris Live SCTV dan Moji Laga Terakhir Arsenal, Man City, Man United, Chelsea

Jadwal Liga Inggris pekan ini Siaran Langsung SCTV dan Moji TV. Chelsea vs Newcastle, Arsenal vs Wolves, Brentford vs Manchester City dan manchester United serta Liverpool.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga Inggris pekan ini yang merupakan laga penutup. Sebagian laga akan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-38 serentak digelar Minggu (28/5/2023) malam. Selain SCTV, siaran langsung juga bakal tersaji di Moji TV dan Live Streaming Vidio.com.

Jadwal Bola Siaran Langsung Moji TV bakal menyuguhkan laga menarik Chelsea vs Newcastle United.

Newcastle United melakukan perjalanan ke Stamford Bridge dengan tempat Liga Champions mereka di tas

Lee Ryder memberikan keputusannya pada konferensi pers pra-pertandingan terakhir Eddie Howe 22-23

Newcastle United akan menandatangani musim ini di Stamford Bridge dengan mengetahui bahwa mereka dapat menyebut diri mereka Liga Champions.

Tidak diragukan lagi, penggemar The Blues akan menunggu dengan nyanyian "Champions of Europe, you'll never singing that" tetapi untuk kali ini Chelsea tidak akan tampil di kompetisi Eropa musim depan.

Dan suporter Newcastle bisa merayakan musim mereka dengan hari besar di ibu kota.

Chelsea telah berjuang di bawah Frank Lampard dan dia tidak akan ada lagi setelah menderita waktu yang buruk sejak dia kembali. The Blues meskipun akan mencari untuk keluar dengan keras.

Newcastle akan tanpa Nick Pope dan Eddie Howe mungkin membuat beberapa perubahan lagi.

The Magpies tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mendaratkan satu gol di Chelsea daripada ini.

Kemenangan terakhir di sini datang pada tahun 2012 sehingga kemenangan tandang sudah lama tertunda.

"Saya pikir mereka akan mendapatkannya, tetapi Chelsea akan melakukan perlawanan, katakanlah 3-1".

Laga lain adalah Brentford vs Manchester City yang kemungkinan besar bakal disiarkan secara langsung SCTV.