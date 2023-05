Perluas informasi tentang Inovasi Daerah, Klinik Inoba Gelar pelatihan Pembuatan Berita

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan tengah mempersiapkan program Inovasi Daerah.

Inovasi yang dijalankan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disebarluaskan kepada masyarakat secara luas.

Untuk mendukung penyebarluasan informasi mengenai inovasi daerah tersebut, Tim Pengelola Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba) menggelar pendampingan pembuatan berita inovasi Balangan di Aula Bappedalitbang, Senin (29/05/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh inovator dan admin inovasi di setiap SKPD, peserta mendapatkan pelatihan bagaimana cara pembuatan berita tentang inovasi yang tengah dijalankan di instansi masing masing.

Haryanto,s.sos, M.IP, Selaku Kabid Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mengatakan kegiatan ini selain untuk menambah kemampuan dalam setiap inovator dan admin inovasi dalam pembuatan berita, pembuatan berita mengenai inovasi ini juga menjadi data dukung inovasi yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan terutama pada indikator sosialisasi inovasi daerah.

"Berita inovasi daerah ini menjadi hal yang wajib dipenuhi dalam syarat inovasi daerah," ujarnya.

Selain pemberitaan cetak dan online juga diharapkan bisa membuat berita video trntang inovasi daerah tersebut. Berita fan video nantinya juga akan menjadi bahan dalam mengikuti goverment award yang akan diikuti oleh Kabupaten Balangan.

Pemateri dalam sosialisasi pembuatan berita inovasi daerah diisi oleh media massa, Reni Kurniawati dari Banjarmasin Post dan Sugianor dari Mata Banua. Sugianor memaparkan mengenai pembuatan pers realese.

Press release adalah dokumen yang dibuat oleh humas atau Public Relation (PR) instansi atau perusahaan untuk menginformasikan sesuatu kepada publik yang nantinya dibantu dengan media.

"Sederhananya, arti press release adalah bentuk publikasi yang disediakan perusahaan untuk media. Melalui publikasi tersebut, perusahaan punya kuasa untuk mengatur apa saja yang ingin mereka sampaikan ke stakeholder dan publik secara umum," ujarnya

Reni Kurniawati dari Banjarmasin Post juga menyampaikan mengenai pembuatan berita, syarat yang wajib dipenuhi dalam pembuatan berita adalah terpenuhinya unsur 5W+1H.

5W + 1 H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita atau sebuah cerita.

5W + 1H sendiri diambil dari kata-kata tanya dalam bahas Inggris seperti, What, Who, When, Why, Where, dan How. Dalam bahasa Indonesia kata-kata tanya tersebut adalah Apa, Siapa, Kapan, Mengapa, Di mana, dan Bagaimana.

"Sebuah berita yang sudah terpenuhi enam unsur tersebut sudah bisa diseberluaskan, menjadi sumber informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi pertama yang diikuti oleh 17 peserta dan sesi kedua diikuti oleh 18 peserta. Seluruh peserta diminta membawa perangkat elektronik untuk pembuatan berita. Hasil berita yang telah dibuat oleh seluruh peserta akan diterbitkan ke media massa bekerjasama dengan Kominfo Balangan. (AOL)