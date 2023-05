Ustadz Khalid Basalamah Ingatkan Tak Anggap Remeh Utang, Imbau Berupaya Segera Lunasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah mengingatkan umat Islam tak menganggap remeh Utang.

Dijabarkan Ustadz Khalid Basalamah, ada amalan doa agar terhindar dari dosa dan lilitan utang, ia pun mengimbau agar berupaya segera melunasinya.

Ini sebab orang yang memiliki banyak utang, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan dapat terjerumus ke dalam sifat-sifat munafik.

Doa tersebut, Ustadz Khalid Basalamah mengungkapkan menjadi amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika selepas sholat.

Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda, dan hal-hal lainnya.

Orang yang berutang wajib membayar utang tersebut kepada orang yang memberi pinjaman.

Ustadz Khalid Basalamah menerangkan Nabi Muhammad SAW kerap membaca doa terhindar dari dosa dan lilitan utang.

Sebagaimana hadits diambil dari 'Urwah "Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku saudarau dari Sulaiman dari Muhammad bin Abi 'Atiq dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwa Aisyah RA mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam sholat,

Doa Terbebas dari Utang

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal.

Artinya,

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada-Mu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang.”

"Lalu ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari utang, kemudian Nabi SAW menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang atau banyak berutang ketika dia berbicara biasanya dan bila berjanji sering mengingkarinya, hadits riwayat Bukhari no. 2397," jelas Ustadz Khalid Basalamah dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Khalid Basalamah Official.

Hal tersebut bermakna suatu perbuatan ternyata bisa membuka pintu dosa lain, maka hal tersebut hendaknya tidak dilakukan.