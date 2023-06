Barito Putera Umumkan Striker Asing, Profil Murilo Mendes Cetak 7 Gol dan 11 Kartu Kuning di Serie C

BANJARMASINPOST.CO.ID - Barito Putera resmi memperkenalkan striker asing asal Brasil Murilo Mendes, Kamis (1/6/2023) malam sebagai pemain anyar.

Murilo menjadi pemain asing keempat yang kini dimiliki Barito Putera di Liga 1 2023/2024.

Kehadiran Murilo di bursa transfer Liga 1 musim ini ke tim Laskar Antasari seperti mempertahankan tradisi tukang gedor asing tim wajib pemain Samba Brasil.

Musim lalu bomber Barito Putera di perayakan kepada Rafael Silva sebelum diganti Gustavo Tocantins yang musim ini masih dipertahankan.

Murilo diumumkan langsung akun resmi Barito Putera melalui akun intargramnya.

"Here we go! — We’re delighted to announced Murilo Mendes," tulis psbaritoputeraofficial.

Selain tu juga diteruskan dengan berbagai foto penandatangan kontrak Murilo bersama CEO Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman.

Baca juga: Ada Peran Bagas Kaffa, Ini Alasan di Balik Kembalinya Bagus Kahfi ke Barito Putera

Baca juga: Eksodus Pemain Filipina ke Liga 1: Barito Putera Ambil 2, Persib-PSS-Persita Deal, PSM-Persis Nyusul

Namun dalam keterangan tidak disebutkan berapa lama kontrak striker jebolan Timnas U-17 Brasil ini.

Sebelumnya dikabarkan Barito Putera dikabarkan selangkah lagi melengkapi kuota pemain asingnya di Liga 1 2023 dengan mendatangkan sosok Murilo Mendes.

Dilansir Transfermark musim lalu Murilo bermain untuk Virtus Francavilla Calcio di Serie C Liga Italia.

Di Serie C Murilo tidak memiliki statistik yang meyakinkan musim lalu.

Sebagai seorang striker dia hanya mampu menciptakan tujuh gol tanpas asist dari 29 laga.

Yang patut diwaspadai adalah koleksi kartu kuningnya musim lalu hingga 11 kali.

Dilansir TribunWow.com, Murilo Mendes diyakini bakal menyusul pemain asing Barito Putera terbaru lainnya, yaitu Carli de Murga serta Gonzalo Ritacco.