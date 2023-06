Atlet Balap Sepeda Banjarmasin Boyong 4 Gelar Juara di L'Etape Indonesia by Tour de France Mandalika

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Prestasi membanggakan ditorehkan seorang atlet balap sepeda Banjarmasin, yakni Muhammad Rivaldi Syah Putra.

Atlet yang akrab disapa Aldi ini berhasil menyabet gelar juara dalam ajang balap sepeda L'Etape Indonesia by Tour de France 2023 di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (28/5/2023).

Ajang ini diikuti 409 atlet, termasuk dari Singapura, China, Brunei Darusallam hingga Malaysia.

Dalam ajang ini peserta harus menempuh tiga rute, yakni sejauh 141 kilometer, rute 79 kilometer dan non-road sepanjang 48 kilometer.

Adapun rute panjang 141 kilometer yang dilalui para pembalap mulai dari red gate Sirkuit Mandalika, Kuta Mandalika, Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya, Jonggat depan Kantor Bupati Lombok Tengah.

Kemudian, Kecamatan Praya, Kopang, Janapria, Mujur Praya Timur, Praya Tengah, Bypass Mandalika dan finis di green hate Sirkuit Mandalika.

Rute jarak pendek 79 kilometer dimulai dari red gate Sirkuit Mandalika, Kuta Mandalika, Pujut, Praya, Praya Tengah (simpang 4 Batu Nyala) Bypass Mandalika dan finish di green gate Sirkuit Mandalika.

Untuk rute non-road bike 48 kilometer mulai dari red gate Sirkuit Mandalika, Pujut, Bypass Mandalika dan finish di green gate Sirkuit Mandalika.

Menariknya, Aldi berhasil menyabet gelar juara pada empat kategori yang dipertandingkan dalam ajang ini, yakni Male Young Rider Below 25 years, Male Overall Category, King Of Sprint dan King Of Mountain.

Atlet yang berasal dari Club Gobar Banua Polda Kalsel ini, mengatakan, sebelum mengikuti ajang balap sepeda kelas dunia tersebut, dirinya sudah jauh-jauh hari melakukan persiapan dan latihan.

Misalnya saja dengan menggeber latihan dengan jarak minimal 700 km dalam satu minggu harus tercapai, ketika pertandingan semua arahan pelatih dan manager juga dilaksanakan dengan baik.

"Sejak start saya bersama Rahmada Gazalib dan Abednego Evan Emanuella sudah menjalankan strategi pelatih, ditambah settingan sepeda dari mekanik yang mumpuni di tangan Ary Putra Wibowo, akhirnya saya bisa meninggalkan lawan dengan selisih 8 detik," katanya, Sabtu (10/6/2023).

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kalsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, SIK, MH, yang telah memberikan dukungan. sehingga dirinya pun bisa menorehkan prestasi yang tentu saja mengharumkan nama Banua.

Terlebih Aldi pun belum lama tadi mendapatkan hadiah sepeda balap dari Kapolda Kalsel atas prestasi yamg ditorehkannya tersebut.

"Terima kasih kepada Kapolda Kalsel yang sudah mendukung dan memfasilitasi. Terima kasih atas hadiah sepeda balap yang sudah diberikan. Dan memang dari latihan sampai mengikuti ajang balap, saya hanya meminjam sepeda dari club lama saya yakni 42+ Wallout," ucap mahasiswa semester 8 Prodi Teknik Informatika Uniska MAB Kalsel ini.

Setelah merajai ajang L'Etape Indonesia by Tour de France 2023 di Mandalika, Rivaldi mengaku akan kembali mengikuti ajang balap sepeda bergengsi di Jawa-Bali.

"Sesuai arahan Kapolda, sekarang kami melakukan persiapan mengikuti 3 ajang balap sepeda bergengsi Jawa-Bali," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)