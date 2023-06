Lebih Dekat Dengan Masyarakat, Kejari Tapin Gelar Jaksa Menyapa Bersama Tapin TV

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Guna memaksimalkan Program Jaksa Menyapa, Kejari Tapin gandeng TV lokal gelar talk show, Jumat (9/6/2023).

Kegiatan berlangsung di Kantor Kejari Tapin bersama Tapin TV sebagai media lokal yang memiliki jangkauan cukup luas di Bumi Ruhui Rahayu.

Disampaikan Kajari Tapin Adi Fakhruddin melalui Kasi Intel Ronald Oktha, tujuan dari Program Jaksa Menyapa adalah mendekatkan jarak antara masyarakat dan Kejaksaan.

"Dengan ini, kita bisa memberikan edukasi kepada semua elemen masyarakat. Jadi jarak fisik bukanlah halangan. Dengan berbagai media yang tersedia semuanya masih bisa tersampaikan," tuturnya, Sabtu (10/6/2023).

Tak kalah penting, selain pesan yang tersampaikan melalui program ini yaitu dari aspek komunikasi.

"Artinya, masyarakat bisa mengetahui secara langsung kinerja dari Kejaksaan yang ada di sekitarnya melalui program ini," imbuh Ronald.

Baca juga: Berkas Lengkap, Kejari Tapin Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin

Baca juga: Rumah Karyawan Milik H Abdul Aziz di Sambung Makmur Ludes Terbakar, Kerugian Ratusan Juta

Baca juga: Viral Puluhan Monyet Serbu Perumahan Mewah di Cibubur, Nasib Habitat Aslinya Bikin Miris

Ia pun berharap melalui program ini akan memberikan pencerahan dan pendidikan kepada masyarakat. Agar lebih sadar hukum dan dapat mendukung kebijakan penegakan hukum yang baik dan benar , serta memberi manfaat bagi semua.

Adapun pemateri yang menjadi pembicara kali ini yakni para jaksa perempuan di Kejari Tapin,

Beberapa topik yang dibahas, di antaranya pemaksimalan potensi perempuan. Seperti memiliki kompetensi, lancar berkarir, hingga menilai bahwa itu semua sebuah eksistensi seorang perempuan.

Sebagaimana filosofi dari Mary Kay Ash yang familiar, "Don't limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve,"

Dengan artinya jangan batasi diri anda, kebanyak orang membatasi dirinya akan tetapi mereka dapat melakukannya, anda dapat pergi sejauh pikiran anda dan mempercayainya, ingatlah anda dapat mencapainya. (AOL)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Banjarmasin Post