Pesaing Baru AC Milan dan PSG untuk Gaet Marcus Thuram, RB Leipzig Siap Bayar Mahal

BANJARMASINPOST.CO.ID - AC Milan dan Paris Saint-Germain (PSG) mendaptkan pesaing baru dalam perlombaan tandatangan Marcus Thuram di bursa transfer musim panas 2023.

Klub Liga Italia, AC Milan memiliki persaingan baru untuk Marcus Thuram, seperti halnya Paris Saint-Germain, Thuram kini juga dikejar oleh RB Leipzig.

Rossoneri berharap mendapatkan keputusan akhir dalam beberapa hari ke depan untuk sang striker, yang merupakan agen bebas setelah kontraknya dengan Borussia Monchengladbach dibiarkan habis.

Dilaporkan bahwa AC Milan menawarkan €4,5 juta per musim plus bonus, sementara PSG menawarkan €6 juta per musim plus biaya masuk.

Sekarang Sky Sport Jerman dikutip Sabtu (17/6/2023), mengklaim bahwa RB Leipzig telah terjun dengan proposal mereka sendiri untuk Thuram.

Mereka siap membayar biaya penandatanganan €10 juta, yang akan menjadi poin penting bagi AC Milan dan PSG.

Inter juga telah melacaknya selama berbulan-bulan, tetapi tampaknya ditunda oleh tuntutan gaji dan biaya masuk yang diajukan oleh agennya.

Putra Lilian Thuram yang akan berusia 26 tahun pada Agustus mendatang dan mencetak 16 gol dengan tujuh assist dalam 32 pertandingan kompetitif untuk Borussia Monchengladbach musim ini.

Tuntutan penyerang Prancis, Marcus Thuram bisa menunda langkah potensial AC Milan di bursa transfer.

Pemain depan Prancis Marcus Thuram telah mengeluarkan serangkaian tuntutan untuk klub barunya yang berpotensi membuat AC Milan menjauh dari kesepakatan potensial.

Seperti yang telah dilaporkan oleh Sport Mediaset melalui Pianeta Milan, striker Borussia Monchengladbach itu jelas tentang apa yang dia harapkan dari klub mana pun yang ingin mengontraknya.

AC Milan sangat tegas dengan minat mereka selama beberapa bulan terakhir soal Marcus Thuram.

Mengingat sang pemain tersedia dengan status bebas transfer, itu pasti akan menjadi langkah yang bagus untuk dilakukan untuk Rossoneri.

Namun itu mungkin tidak akan pernah terjadi, karena sang pemain telah meminta biaya penandatanganan €10 juta dan kontrak empat tahun yang akan membuatnya mendapatkan €7 juta per musim.