Tinggalkan Raffi Ahmad, Makan Konate Kembali ke Barito Putera, Urung CLBK Arema FC dan Persija

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemain berposisi gelandang serang, Makan Konate akhirnya kembali ke PS Barito Putera.

Setelah meninggalkan RANS Nusantara FC, tim Raffi Ahmad, Makan Konate sempat diisukan balik ke Arema FC dan Persija Jakarta.

Kini, setelah 10 tahun lamanya melanglang buana di beberapa tim Liga 1 dan liga Malaysia.

Informasi tersebut diumumkan pihak manajemen Barito Putera melalui akun instagram @psbaritoputera, Senin (19/6/2023) dinihari.

Pada unggahan yang menampilkan foto Makan Konate, tertulis caption 'From Bamako To Banjarmasin, Konate is ready for Bakantan Hamuk'.

Sebelum kembali ke Laskar Antasari, Konate bermain di RANS Nusantara FC.

Konate sempat merumput bersama klub-klub besar di Indonesia, diantaranya Persib Bandung, Sriwijaya FC, Persebaya, Arema FC, dan Persija Jakarta.

Artinya, enam slot pemain asing di Barito Putera telah terpenuhi.

Adapun pemain asing Barito saat ini selain Makan Konate yakni (Mali), Mike Ott (Filipina), Gustavo Tocantins (Brasil), Renan Alves (Brasil), Carli de Murga (Filipina), dan Murilo Mendes (Brasil).

Pemain kelahiran 10 November 1991 ini sempat merumput bersama Barito kurang lebih selama setengah musim, yakni mulai Juli sampai Desember 2013, sebelum berlabuh ke Persib Bandung.

Selama bersama Barito Putera, Konate sukses mencatatkan 6 gol dari 14 pertandingannya untuk Barito Putera.

Berikut deretan klub yang pernah disinggahi Konate :

1. Tak Ada Catatan Waktu, Stade Malien (Divisi Utama Mali)

2. Januari - Desember 2011, Al-Akhdar SC (Liga Premier Libya)