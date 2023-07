Jadwal Live TV Indosiar Liga 1 Ada Persib vs Dewa, Persija vs Bhayangkara, Barito vs PSS Streaming

Official Barito Putera

Laga Barito Putera vs PSS Sleman musim lalu. Sejumlah pertandingan menarik akan mewarnai jadwal siaran langsung dan live streaming tv Liga 1 pekan ini, mulai dari Barito Putera vs PSS Sleman, Persib vs Dewa United, PSIS vs Persebaya hingga Persija vs Bhayangkara FC.