Jadwal Siaran Bola Malam Ini: Timnas Indonesia vs Thailand di Piala AFF U19 Wanita 2023 Live INewsTV

Pesepakbola Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann. Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Timnas Indonesia vs Thailand di Semifinal Piala AFF U19 Wanita 2023 Live INews TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Siaran Langsung INews TV pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand di Piala AFF U19 Wanita 2023.

Pertandingan itu juga bisa disaksikan via Link Live Streaming iNews TV via RCTI Plus.

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Thailand akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang.

Rencananya, perebutan tiket final Piala AFF U19 Wanita 2023 ini akan mulai kick off pada jam 19.30 WIB.

Laga Timnas Indonesia vs Thailand juga bisa disaksikan melalui live streaming iNews TV.

Sebelumnya, pertandingan Garuda Pertiwi harus disaksikan secara tunda. Kali ini iNews menayangkan laga Timnas Indonesia vs Thailand secara live.

Bersua dengan Thailand, pelatih Timnas Indonesia Rudy Eka Priyambada akan bermain efektif dan memperbanyak taktik.

Baca juga: Pembalasan Guardiola, Man City Rampas Satu Pemain Man United Imbas Putra Kembar Darren Fletcher

“Pada dasarnya kita siap, lawan tim manapun, namun kita juga harus waspadai permainan bola yang dimainkan oleh Thailand."

"Kita harus bermain efektif, memperbanyak taktik yang juga harus pemain mainkan,” ungkapnya dikutip dari situs resmi PSSI.

"Semoga kami bisa memberikan yang terbaik dan maksimal, mohon doa dan dukungannya dari masyarakat sepakbola Indonesia."

"Khususnya sepakbola wanita, kami ingin memenangkan kejuaraan ini," sambungnya.

Sementara pelatih Timnas Thailand U-19 wanita, Savin Jrasphetcharanan mengungkapkan akan membuat anak asuhnya sukses di turnamen ini.

Namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi setelah laga terakhir kontra Myanmar.

"Pada menit-menit terakhir, saya senang dengan para pemain mau menahan haus untuk memenangkan seluruh pertandingan."