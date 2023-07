Instagram Penyanyi Tiara Andini Diserbu, Imbas Tingkah Fans Teriaki Brisia Jodie di Panggung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Imbas tingkah fansnya yang meneriaki Brisia Jodie di atas panggung, penyanyi Tiara Andini kini mendapat getahnya.

Ya tak sedikit warganet yang menyerbu kolom komentar Tiara di media sosial instagram.

Padahal diketahui Tiara tidak terlibat langsung atas insiden yang diduga membuat Brisia Jodie sampai menangis di belakang panggung itu.

Namun Tiara tetap jadi sasaran amuk fans Brisia Jodie.

Melansir instagram @tiaranadini, Selasa (18/7/2023), nampak tak sedikit komentar pedas warganet.

"Suruh fans loe tuh minta maaf ke jodie , jangan diem aja loh" tulis akun @pratama

"Tolong kondisiin fans nya ya tiara, jangan suka ngerendahin artis lain karna fanatik sama kamu, tolong banget" tulis akun @wmotret

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial video yang menunjukkan Brisia Jodie menangis di belakang panggung.

Itu diduga terjadi usai seorang fans Tiara meneriakan Jodie untuk mundur saat tengah bernyanyi duet dengan Tiara.

Jodie lalu mengamini permintaan fans itu dan bergeser dari depan panggung.

Sosok Fans yang Teriaki Brisia Jodie

Sosok fans Tiara Andini yang meneriaki penyanyi Brisia Jodie untuk mundur saat berduet di panggung terekam dalam kamera penonton lainnya.

Diketahui, Brisia Jodie dan Tiara Andini berkesempatan duet membawakan beberapa lagu 'With My Way', hingga 'Dengan Caraku'.

Namun, saat Tiara Andini sedang bernyanyi, salah satu penonton berteriak meminta Brisia Jodie untuk mundur.