Isu Rumah Tangga Arya Saloka Bubar Imbas Amanda Manopo Berhembus Lagi, Putri Anne : Why Am I Single?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isu dugaan keretakan rumah tangga pasangan aktor Arya Saloka dan Putri Anne akibat adanya orang ketiga kembali berhembus.

Nama Amanda Manopo, eks lawan adu peran Arya di Sinetron Ikatan Cinta juga tak jauh-jauh dari isu tersebut imbas kedekatan keduanya saat syuting bareng bertahun-tahun.

Meski demikian, Arya dan istrinya, Putri Anne selalu bungkam saat ditanya kondisi rumah tangga mereka.

Namun tak jarang didapati ungkapan-ungkapan kekecewaan bermunculan via media sosial Putri Anne yang lama tak lagi memajang kemesraan bersama suaminya itu.

Baru-baru ini Putri Anne mengunggah video di akun TikTok miliknya @anneofficial18.

Dalam video itu, Anne mencoba filter bernama WHY AM I SINGLE.

Anne yang telah membuka hijabnya tampak mengernyitkan wajahnya ketika bermain games itu.

Aplikasi filter itu menjawab STIL NOT OVER YOUR EX.

Sontak, Putri Anne tampak syok dengan hasil jawaban dalam games itu.

Dia pun tertawa sambil memberikan penolakan.

Video ini banjir tanggapan dari warganet yang kebanyakan memberikan dukungan dan doa untuk Putri Anne.

Kebanyakan para wanita yang mengomentari unggahan tersebut.

Mereka memberikan dukungan kepada Putri Anne yang diduga sudah disakiti oleh Arya Saloka.

Wajah cantik Putri Anne pun menuai pujian warganet.