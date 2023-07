Aktivitas Lolly Anak Nikita Mirzani dengan Pacar Baru Terekam, Kirim Foto Selfie ke Vadel Badjideh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Walau masih berseteru dengan ibunya sendiri, putri sulung Nikita Mirzani, Lolly tetap punya waktu soal asmara.

Buktinya, gadis 16 tahun itu baru-baru ini memamerkan sosok pacar barunya di media sosial Instagram.

Melansir instagram story Lolly di akun @1aurabd, Senin (24/7/2023), Lolly terang-terangan menandai akun instagram sang kekasih, @vadelbadjideh.

Lolly mengklaim belum genap sepekan berpacaran dengan pemuda asal Kupang yang hobi menari alias dance tersebut.

Lewat unggahan instagram @1aurabd, Lolly menggunggah video dance kekasih barunya yang bernama Vadel Alfajar Badjideh.

Dalam unggahan tersebut Lolly mengucapkan terimakasih dan ucapan sayang untuk Vadel.

"Awww.. thank you sayang... i love you @vadelbadjideh," caption dalam unggahan instagram Lolly.

Caption tersebut juga turut diberikan lambang hati.

Unggahan tersebut sempat direpost ulang oleh Vadel saat kembali melontarakan kata sayang pada Lolly.

"Luv u too syg," caption dalam unggahan instagram Vadel yang diikuti dengan emotikon hati.

Setelah unggahan tersebut di repost, Vadel kembali mengunggah potret selfie putri dari Nikita Mirzani itu dengan memberikan tanda akun instagram Lolly.

"Morning guys" caption dalam unggahan instagram Vadel.

Bukti kisah asmara Lolly dan Vadel semakin kuat setelah akun instagram keduanya menuliskan bio yang sama

"17.7.2023" keterangan bio dalam akun instagram Lolly dan Vadel.